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USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Sollte eine Sache eintreffen! Belgien im Fall Balogun zu einem drastischen Schritt bereit

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F. Balogun

Der Zoff im Fall Balogun geht weiter. Es droht die nächste Eskalationsstufe.

Der belgische Fußball-Verband (RBFA) gibt in der Causa Folarin Balogun nicht auf und droht weitere Schritte an. Sofern der Stürmer, dessen Sperre der Weltverband FIFA aufgehoben hatte, beim WM-Achtelfinale am Dienstag (2.00 Uhr) gegen Gastgeber USA "auf dem Spielberichtsbogen des Schiedsrichters aufgeführt sein sollte", würde Belgien "die Spielberechtigung des Spielers anfechten".

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