Soccer? Darum wird Fußball in den USA nicht "Football" genannt

In den USA entwickelte sich eine andere Sportart zum Publikumsmagneten: American Football. Dieser Sport gewann schnell an Popularität und wurde schon früh einfach als "Football" bezeichnet. Dadurch entstand ein sprachliches Problem. Da der Begriff "Football" in den Vereinigten Staaten bereits für American Football stand, benötigte man für den weltweit populären Fußball eine andere Bezeichnung. Die bereits existierende Kurzform "Soccer" bot sich dafür an und setzte sich dauerhaft durch.

Interessanterweise wurde das Wort "Soccer" auch in Großbritannien noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein regelmäßig verwendet. Erst später bevorzugten die Briten zunehmend die Bezeichnung "Football", während die Amerikaner beim Begriff "Soccer" blieben. Dadurch entstand der Eindruck, die USA hätten einen völlig eigenen Namen für die Sportart erfunden.

Heute ist "Soccer" in den Vereinigten Staaten, Kanada sowie einigen weiteren englischsprachigen Ländern weiterhin die gebräuchliche Bezeichnung. In den meisten anderen Teilen der Welt spricht man dagegen von Football oder Fußball. Letztlich beschreiben beide Begriffe dieselbe Sportart – und ironischerweise stammt das oft als typisch amerikanisch angesehene Wort "Soccer" ursprünglich aus England.