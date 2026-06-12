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Soccer? Darum wird Fußball in den USA nicht "Football" genannt

Weltmeisterschaft

Warum wird Fußball in den USA eigentlich "Soccer" und nicht "Football" genannt? Hier gibt es die Antwort darauf.

Wer zum ersten Mal mit amerikanischen Sportfans spricht, wundert sich oft: Warum nennen die Menschen in den USA Fußball nicht einfach "Football", sondern "Soccer"? Schließlich wird die Sportart fast überall auf der Welt als Football oder eine ähnliche Variante dieses Begriffs bezeichnet.

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SPOX geht der Sache auf den Grund.

  • AT&T Stadium usa flaggeGetty Images

    Soccer? Darum wird Fußball in den USA nicht "Football" genannt

    Die Erklärung liegt in der Geschichte des Sports und ist überraschenderweise eng mit Großbritannien verbunden.

    Im 19. Jahrhundert entwickelten sich in England verschiedene Formen des Fußballs. Um die unterschiedlichen Regelwerke voneinander zu unterscheiden, entstanden eigene Bezeichnungen. Die Variante nach den Regeln der Football Association wurde zunächst "Association Football" genannt. Aus dem Wort "Association" entstand an britischen Universitäten später die umgangssprachliche Kurzform "Soccer". Gleichzeitig wurde die nach den Regeln der Rugby School gespielte Variante als "Rugger" bezeichnet.

    Der Begriff "Soccer" ist also keineswegs eine amerikanische Erfindung. Tatsächlich wurde er zuerst in Großbritannien verwendet. Als der moderne Fußball Ende des 19. Jahrhunderts in die Vereinigten Staaten gelangte, war die Bezeichnung dort bereits bekannt und verbreitet.

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    Soccer? Darum wird Fußball in den USA nicht "Football" genannt- Die Rolle des American Football

    In den USA entwickelte sich eine andere Sportart zum Publikumsmagneten: American Football. Dieser Sport gewann schnell an Popularität und wurde schon früh einfach als "Football" bezeichnet. Dadurch entstand ein sprachliches Problem. Da der Begriff "Football" in den Vereinigten Staaten bereits für American Football stand, benötigte man für den weltweit populären Fußball eine andere Bezeichnung. Die bereits existierende Kurzform "Soccer" bot sich dafür an und setzte sich dauerhaft durch.

    Interessanterweise wurde das Wort "Soccer" auch in Großbritannien noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein regelmäßig verwendet. Erst später bevorzugten die Briten zunehmend die Bezeichnung "Football", während die Amerikaner beim Begriff "Soccer" blieben. Dadurch entstand der Eindruck, die USA hätten einen völlig eigenen Namen für die Sportart erfunden.

    Heute ist "Soccer" in den Vereinigten Staaten, Kanada sowie einigen weiteren englischsprachigen Ländern weiterhin die gebräuchliche Bezeichnung. In den meisten anderen Teilen der Welt spricht man dagegen von Football oder Fußball. Letztlich beschreiben beide Begriffe dieselbe Sportart – und ironischerweise stammt das oft als typisch amerikanisch angesehene Wort "Soccer" ursprünglich aus England.

  • Soccer? Darum wird Fußball in den USA nicht "Football" genannt - Rahmentermine zum Turnier

    RundeTermin/ZeitraumTeilnehmer
    Vorrunde11. Juni - 28. Juni48
    Sechzehntelfinale28. Juni - 4. Juli32
    Achtelfinale4. Juli - 7. Juli16
    Viertelfinale9. Juli - 12. Juli8
    Halbfinale14. Juli und 15. Juli4
    Spiel um Platz 318. Juli, 22 Uhr2
    Finale19. Juli, 21 Uhr2