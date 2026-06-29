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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Skepsis beim FC Bayern? Brisanter Bericht über Michael Olise aufgetaucht

Transfers
M. Olise
Bayern München

Dass Michael Olise bei anderen ganz großen Klubs Interesse weckt, kommt nicht überraschend. Muss sich der FC Bayern Sorgen machen?

Während Michael Olise bei der Weltmeisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft glänzt, braut sich an der Säbener Straße offenbar etwas zusammen. Der Offensivstar des FC Bayern München soll Berichten zufolge die Vereinsführung um eine zeitnahe Unterredung gebeten haben.

Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, würde der Flügelstürmer nach dem Ende der WM gerne mit den Bayern sprechen, um zu erfahren, wie diese seine Entwicklung einschätzen und was sie in der Zukunft mit ihm vorhaben.

  • FC Bayern will mit Michael Olise vorzeitig verlängern

    Das käme den Bayern entgegen, immerhin möchten die Münchner bekanntermaßen gerne Olises bis 2029 laufenden Vertrag verlängern, sehen sie in ihm doch einen Superstar der Gegenwart und Zukunft. Dass Olise und seine Berater bisher angeblich nicht auf die konkreten Gesprächsangebote der Münchner reagierten, soll für Skepsis gesorgt haben an der Säbener Straße.

    Ebenfalls weniger gut aus Sicht der Münchner: Wenn man den Ausführungen im Artikel glauben mag, soll Michael Olise mittlerweile sehr genau wissen, dass so gut wie jeder europäischer Eliteklub ihn auf dem Zettel hat und er soll planen, nach dem Turnier seine Situation gemeinsam mit seinem Umfeld detailliert zu analysieren. Bedeutet: Es kann sein, dass Olise am Ende dieser Analyse beschließt, bei den Münchnern seinen Wechselwunsch zu hinterlegen.

    Die Bayern haben zuletzt mehrmals erklärt, dass ein Verkauf des Franzosen, der bei der WM an seine Spitzenleistungen im Verein nahtlos angeknüpft hat, in diesem Sommer nicht in Frage kommt. "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde", sagte zuletzt etwa Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge.



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    Bayern-Bosse bezüglich der Zukunft von Michael Olise wohl skeptisch

    Stattdessen solle eben Olises Vertrag verlängert werden - inklusive einer massiven Gehaltserhöhung von aktuell rund 12 Millionen auf bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr inklusive aller möglichen und (beinahe) unmöglichen Boni.

    Doch dass es dazu kommen wird, daran sollen die Münchner Bosse laut AS mittlerweile selbst nicht mehr so recht glauben können. Demnach hätten die Verantwortlichen des FC Bayern inzwischen "große Zweifel" an einer Verlängerung Olises. Vielmehr sei ihnen bewusst geworden, dass bei Olise in diesem Sommer "alles Mögliche passieren" könne.

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Dazu ist nichts bekannt. 

Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname