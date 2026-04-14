Sieg mit Sorgen: PSG-Trainer Luis Enrique bangt um zwei absolute Leistungsträger

Es sollte ein magischer Abend werden, doch als die Liverpool-Fans beim "You'll never walk alone" ihre Schals hochhielten und lautstark mitsangen, saß er nur auf der Bank. Schon wieder. Reds-Trainer Arne Slot hatte Mohamed Salah schon beim Hinspiel vor einer Woche in Paris zu Beginn draußen gelassen und ihn auch nicht gebracht, als die Engländer beim 0:2 dringend mehr Offensive brauchten. Stattdessen wechselte er fünf andere Spieler ein, darunter auch mit Trey Nyoni lieber einen unerfahrenen 18-Jährigen als den Weltstar aus Ägypten.

Am Dienstag war allen klar, dass es nun das letzte Champions-League-Heimspiel für Salah werden könnte, wenn die Reds nicht gegen PSG die nächste Runde erreichen. Denn schließlich hatte Salah nach neun Jahren in Liverpool seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Und im Rückspiel benötigten die Reds immer noch Tore – doch wieder nahm Salah erstmal auf der Bank Platz. Stattdessen startete Alexander Isak, der zuvor mehr als vier Monate ausgefallen war. Salah durfte jedoch früher ran als gedacht: Hugo Ekitike verletzte sich übel, ohne dass ein Gegenspieler beteiligt war, sodass der 33-Jährige in der 30. Minute gebracht wurde.

Und nur 41 Sekunden später war er gleich an der bis dahin gefährlichsten Liverpooler Szene beteiligt, als er per Flanke eine Doppelchance einleitete. Es sollte der Anfang eines engagierten Auftritts sein, bei dem Salah zeigte, dass er wegen seines doppelten Bankplatzes nicht schmollt. Im Eins-gegen-Eins kommt er aktuell zwar nicht mehr so leichtfüßíg an seinen Gegenspielern vorbei wie einst, doch mit seinen Hereingaben stiftete er gleich mehrfach Gefahr.

Mit seiner Leistung stand Salah schließlich sinnbildlich für den gesamten FC Liverpool. Bemüht, gewillt, aber wenn es im Sechzehner ernst wurde auch glück- und erfolglos. 2022 noch hatte Salah nach einer Einwechslung gegen die Rangers innerhalb von nur 6:12 Minuten den schnellsten Hattrick der CL-Geschichte erzielt. Viereinhalb Jahre später war er von diesem Dreierpack aber genauso weit entfernt wie der FC Liverpool von der Wende gegen PSG.

Und deswegen wurde es ein trauriger CL-Abschied für Mohamed Salah in Liverpool.