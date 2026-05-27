Sie sind zu teuer! BVB kann sich wohl zwei Transferkandidaten abschminken

Wie Sky berichtet, wird der BVB im Rennen um Konstantinos Karetsas (KRC Genk) und Diego Moreira (Racing Straßburg) aller Voraussicht nach den Kürzeren ziehen. Grund dafür sind die von den jeweiligen Klubs aufgerufenen Transfersummen, die der BVB dem Vernehmen nach nicht bereit ist zu zahlen.

Für Karetsas soll Genk etwa zwischen 35 und 40 Millionen Euro fordern, was für den BVB angesichts des jungen Alters von gerade einmal 18 Jahren ein zu hohes finanzielles Risiko darstellt.