Shootingstar für die Abwehr? BVB verhandelt angeblich schon mit einem 25-Millionen-Euro-Mann
Maisfutebol berichtet, es hätten bereits Gespräche wegen eines Wechsels des 20 Jahre alten Abwehrspielers zur kommenden Saison stattgefunden. Allerdings könnten die horrenden Ablösevorstellungen Famalicaos eine Hürde auf dem Weg zum Vollzug darstellen: Der Aufsteiger soll sich 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Ba erhoffen.
Ba ist beim Tabellenfünften der Liga Portugal eine der Entdeckungen dieser Spielzeit. Der Senegalese erkämpfte sich im Winter einen Stammplatz und ist mittlerweile Leistungsträger. Er absolvierte in dieser Saison 19 Ligaspiele, in denen er zwei Scorerpunkte sammelte. Neben einem Assist gelang Ba auch Mitte März beim 1:0-Erfolg gegen CD Nacional der umjubelte Siegtreffer. Insgesamt steht er bei 26 Einsätzen als Profi.
Ba wechselte 2023 von AJEL Rufisque in seiner Heimat auf Leihbasis zum FC Valenciennes. Ein Jahr später verpflichtete ihn Famalicao ablösefrei. Erst Ende April verlängerte Ba seinen Vertrag vorzeitig und ist nun noch bis 2030 an Famalicao gebunden. Vor wenigen Tagen schrieb Record, Ba sei auch ein Transferkandidat bei Champions-League-Viertelfinalist Sporting CP.
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Der BVB sucht noch einen zentralen Abwehrspieler
Laut Maisfutebol ist Ba nicht der einzige junge Verteidiger aus der portugiesischen Liga, dessen Name der BVB auf dem Zettel hat. Auch Bastien Meupiyou (20) von CD Alverca soll ein Kandidat sein. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.
Mit der Vertragsverlängerung von Abwehrchef Nico Schlotterbeck hat Borussia Dortmund Ende der vergangenen Woche eine Baustelle in der Defensive geschlossen. Weil aber Niklas Süle den Klub im Sommer ablösefrei verlässt, gilt es als wahrscheinlich, dass noch ein neuer Spieler für die Verteidigung verpflichtet wird. Gerüchte gibt es dahingehend auch um Marcos Senesi (28) vom AFC Bournemouth und Ex-Spieler Aron Anselmino (20, von Chelsea an Racing Straßburg ausgeliehen).
Zu Letzterem sagte Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac vor dem Bundesligaspiel gegen Bayern Leverkusen am Freitag: "Manchmal schaue ich nach, wie Straßburg gespielt hat oder ob er überhaupt zum Einsatz gekommen ist. Das ist ganz normal. Es tut mir allerdings weh, dass er nicht mehr so oft spielt wie früher oder so oft, wie er es bei uns getan hätte."
Diese Verträge laufen beim BVB aus
Spieler Position Alter Niklas Süle Abwehr 30 Jahre Salih Özcan Mittelfeld 28 Jahre Julian Brandt Mittelfeld 29 Jahre