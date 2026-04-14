Shootingstar für die Abwehr? BVB verhandelt angeblich schon mit einem 25-Millionen-Euro-Mann

Maisfutebol berichtet, es hätten bereits Gespräche wegen eines Wechsels des 20 Jahre alten Abwehrspielers zur kommenden Saison stattgefunden. Allerdings könnten die horrenden Ablösevorstellungen Famalicaos eine Hürde auf dem Weg zum Vollzug darstellen: Der Aufsteiger soll sich 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Ba erhoffen.

Ba ist beim Tabellenfünften der Liga Portugal eine der Entdeckungen dieser Spielzeit. Der Senegalese erkämpfte sich im Winter einen Stammplatz und ist mittlerweile Leistungsträger. Er absolvierte in dieser Saison 19 Ligaspiele, in denen er zwei Scorerpunkte sammelte. Neben einem Assist gelang Ba auch Mitte März beim 1:0-Erfolg gegen CD Nacional der umjubelte Siegtreffer. Insgesamt steht er bei 26 Einsätzen als Profi.

Ba wechselte 2023 von AJEL Rufisque in seiner Heimat auf Leihbasis zum FC Valenciennes. Ein Jahr später verpflichtete ihn Famalicao ablösefrei. Erst Ende April verlängerte Ba seinen Vertrag vorzeitig und ist nun noch bis 2030 an Famalicao gebunden. Vor wenigen Tagen schrieb Record, Ba sei auch ein Transferkandidat bei Champions-League-Viertelfinalist Sporting CP.