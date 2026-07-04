Der ehemalige Starstürmer Zlatan Ibrahimovic hat das Festhalten von Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez an Altstar Cristiano Ronaldo kritisiert.
"Sein Ego hält Portugal als Geisel": Sturmlegende watscht Cristiano Ronaldo ab
Der 41 Jahre alte Ronaldo stand in allen vier WM-Spielen der Portugiesen in der Startformation. Für Ibrahimovic ist aber klar, dass der Titelanwärter mit CR7 als Stammspieler das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht gewinnen wird.
In seiner Rolle als TV-Experte bei Fox Sports sprach Ibrahimovic Klartext: "Portugal-Fans dürften das erwartet haben. Man kann im Jahr 2026 nicht glauben, dass man etwas gewinnt, wenn ein 41 Jahre alter Cristiano Ronaldo der Sturmführer ist." Das gelte "ganz besonders nicht", wenn man einen Torjäger wie Goncalo Ramos auf der Bank habe, sagte Ibrahimovic weiter.
Jener Ramos kam bislang in zwei Partien dieser WM als Joker zum Einsatz. Beim dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien im Sechzehntelfinale steuerte er einen wichtigen Treffer bei. Randnotiz: Nach der Weltmeisterschaft wechselt der 25-Jährige für die Rekordablöse von 74 Millionen Euro von PSG zu Milan. Jenem Klub also, bei dem Ibrahimovic mächtiger Berater ist.
- AFP
Ibrahimovic über Ronaldo: "Hat Touch und Beweglichkeit verloren"
Ex-Torjäger Ibrahimovic kann jedenfalls nicht nachvollziehen, dass CR7 bei Martinez immer noch erste Wahl ist. "Das hat nichts mit irgendwelchen 'Anführerqualitäten einer Legende' zu tun", stellte er klar: "Es ist das Ego, das Portugal als Geisel hält. Ronaldo hat seinen Touch und seine Beweglichkeit verloren. Er steht nur noch im Strafraum. Zu diesem Zeitpunkt hilft ihm seine Aura mehr als seine Beine es tun."
Daher ist für den Schweden klar: "Ihn weiter in die Startelf zu stellen, ist purer, von Nostalgie getriebener Wahnsinn."
Ronaldo absolviert eine durchwachsene sechste Weltmeisterschaft. In den Gruppenspielen gegen die DR Kongo (1:1) und Kolumbien (0:0) war er nahezu unsichtbar, beim 5:1 gegen Usbekistan schnürte er einen Doppelpack. Im Duell mit Kroatien, bei dem es laut Ibrahimovic nicht mit rechten Dingen zuging, steuerte er einen Treffer per Strafstoß bei.
Portugal trifft im WM-Achtelfinale auf Spanien
Trainer Martinez betonte stets, wie wichtig Ronaldo nach wie vor für seine Mannschaft sei. Gegen Kroatien erntete der Spanier von seinem Kapitän ein Kopfschütteln, als er diesen beim Stand von 1:1 auswechselte.
Die Frage, ob der mehrfache Weltfußballer erneut in der Startformation steht, muss sein Coach bis Montagabend beantworten. Dann trifft Portugal im Achtelfinalkracher in Dallas auf Europameister Spanien. Als sich beide Teams zuletzt bei einer Weltmeisterschaft gegenüberstanden, sprang in der Gruppenphase der Endrunde 2018 in Russland ein spektakuläres 3:3 heraus. Ronaldo erzielte dabei alle drei Tore der Seleccao.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldos Torbilanz:
- Sporting CP: 5 Tore
- Manchester United: 145 Tore
- Real Madrid: 450 Tore
- Juventus: 101 Tore
- Al-Nassr: 123 Tore
- Portugal: 146 Tore
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