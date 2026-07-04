"Sein Ego hält Portugal als Geisel": Sturmlegende watscht Cristiano Ronaldo ab

Der 41 Jahre alte Ronaldo stand in allen vier WM-Spielen der Portugiesen in der Startformation. Für Ibrahimovic ist aber klar, dass der Titelanwärter mit CR7 als Stammspieler das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht gewinnen wird.

In seiner Rolle als TV-Experte bei Fox Sports sprach Ibrahimovic Klartext: "Portugal-Fans dürften das erwartet haben. Man kann im Jahr 2026 nicht glauben, dass man etwas gewinnt, wenn ein 41 Jahre alter Cristiano Ronaldo der Sturmführer ist." Das gelte "ganz besonders nicht", wenn man einen Torjäger wie Goncalo Ramos auf der Bank habe, sagte Ibrahimovic weiter.

Jener Ramos kam bislang in zwei Partien dieser WM als Joker zum Einsatz. Beim dramatischen 2:1-Sieg gegen Kroatien im Sechzehntelfinale steuerte er einen wichtigen Treffer bei. Randnotiz: Nach der Weltmeisterschaft wechselt der 25-Jährige für die Rekordablöse von 74 Millionen Euro von PSG zu Milan. Jenem Klub also, bei dem Ibrahimovic mächtiger Berater ist.