"Sehr spielentscheidend": FC Bayerns Trainer Vincent Kompany hadert mit Handspiel-Entscheidungen

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem Champions-League-Aus gegen PSG als fairer Verlierer gezeigt - aber auch sein Unverständnis über die Auslegung der Hand-Regel deutlich gemacht.

Im Hinspiel hatte kurz vor der Pause Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies einen Ball gegen den Oberschenkel bekommen, der dann gegen seinen Arm prallte. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Ousmane Dembele zum zwischenzeitlichen 3:2 im Tor unterbrachte.

Am Mittwoch gab der Unparteiische Joao Pinheiro aus Portugal im ersten Durchgang keinen Elfmeter, als PSG-Mittelfeldspieler Joao Neves die Kugel bei einem Befreiungsschlag seines Mitspielers Vitinha an den ausgestreckten Arm bekam. "Der geht nicht vom Körper an die Hand, sondern gleich an die Hand. Ob das jetzt vom eigenen Spieler ist oder nicht – das ist ein bisschen Quatsch, ein bisschen Blödsinn", sagte Kompany bei DAZN.