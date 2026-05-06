"Sehr spielentscheidend": FC Bayerns Trainer Vincent Kompany hadert mit Handspiel-Entscheidungen

In der ersten Hälfte steht auch der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Die Regel-Auslegung des Portugiesen findet Kompany nicht toll.
Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat sich nach dem Champions-League-Aus gegen PSG als fairer Verlierer gezeigt - aber auch sein Unverständnis über die Auslegung der Hand-Regel deutlich gemacht.
Im Hinspiel hatte kurz vor der Pause Bayern-Linksverteidiger Alphonso Davies einen Ball gegen den Oberschenkel bekommen, der dann gegen seinen Arm prallte. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Ousmane Dembele zum zwischenzeitlichen 3:2 im Tor unterbrachte.
Am Mittwoch gab der Unparteiische Joao Pinheiro aus Portugal im ersten Durchgang keinen Elfmeter, als PSG-Mittelfeldspieler Joao Neves die Kugel bei einem Befreiungsschlag seines Mitspielers Vitinha an den ausgestreckten Arm bekam. "Der geht nicht vom Körper an die Hand, sondern gleich an die Hand. Ob das jetzt vom eigenen Spieler ist oder nicht – das ist ein bisschen Quatsch, ein bisschen Blödsinn", sagte Kompany bei DAZN.
Nach der 4:5-Niederlage im Hinspiel gerieten die Münchner schon nach drei Minuten im Rückspiel in Rückstand und probierten danach alles. Doch mehr als den späten Ausgleich durch Harry Kane in der 94. Minute schafften sie nicht mehr. "Natürlich tut uns die Schiedsrichter-Entscheidung in Paris noch immer weh, weil man am Ende wegen einem Tor verliert", blickte Kompany noch einmal auf den gegen Davies verhängten Elfmeter zurück.
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AFP
Kompany lobt PSG: "Einfach unglaublich gut verteidigt"
Gleichzeitig zeigte sich der Bayern-Coach aber auch als guter Verlierer. "Ich habe die Fähigkeit, nicht lange enttäuscht zu sein. Es geht weiter", macht er klar.
Er lobte den Titelverteidiger aus Paris für seine Vorstellung in München, bei der PSG rund um den eigenen Strafraum konsequent verteidigte und nur ganz wenige ordentliche Chancen der Münchner zuließ. "PSG hat die Flanken einfach unglaublich gut verteidigt. Die haben den Rückraum immer gut verteidigt, die waren einfach sehr aktiv", stellte Kompany beim Gegner heraus.
PSG hatte immer einen Fuß dazwischen und glänzte mit viel Laufarbeit - auch noch in der Schlussphase. "Obwohl wir in die gefährlichen Situationen gekommen sind, haben die trotzdem dafür gesorgt, dass wir nicht diese Abschlüsse bekommen", nannte Kompany einen Grund, warum es mit der Wende und dem Final-Einzug für seine Mannschaft nicht geklappt hatte.
Der Spielplan des FC Bayern München:
09.05., 18.30 Uhr: Wolfsburg - FC Bayern
16.05., 15.30 Uhr: FC Bayern - Köln
23.05., 20 Uhr: FC Bayern - Stuttgart (DFB-Pokal-Finale)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.