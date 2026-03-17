Sechs große Namen auf der Streichliste! Eduardo Camavinga könnte Real Madrid angeblich verlassen

Als weitere große Namen für einen Abgang werden Routinier Daniel Carvajal und Eduardo Camavinga gehandelt. Während beim Spanier aufgrund seines auslaufenden Vertrages die Zeichen auf einen ablösefreien Abschied stehen, nähme Real mit einem Verkauf des jungen Franzosen offenbar gerne ein hübsches Sümmchen ein.

Wie Radio Marca berichtet, würde man Camavinga keine Steine in den Weg legen, sollte ein interessierter Klub eine entsprechende Ablösesumme zahlen. Vereine aus England sollen den Defensivspezialisten auf der Liste haben, als Preis stellt man sich in Madrid rund 50 Millionen Euro vor.

In Ferland Mendy und Fran Garcia sollen darüber hinaus zwei weitere Spieler gehen, die in den derzeitigen und zukünftigen Planungen Reals ohnehin keine große Rolle spielen. Die beiden Linksverteidiger sammelten in dieser Saison zusammengerechnet gerade einmal 22 Einsätze, von Beginn an standen sie nur selten auf dem Platz.