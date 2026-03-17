Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, erwägen die Königlichen, sich von insgesamt sechs Spielern zu trennen. Ganz oben auf der Streichliste stünde demnach der Name von Ex-Bayern-Spieler David Alaba, dessen Vertrag am Saisonende ohnehin ausläuft und der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit längerfristigen Verletzungen zu kämpfen hatte.
Sechs große Namen auf der Streichliste! Eduardo Camavinga könnte Real Madrid angeblich verlassen
Darüber hinaus steht auch hinter der Zukunft von Nationalspieler Antonio Rüdiger noch ein dickes Fragezeichen. Zwar kämpfte sich der Innenverteidiger in den vergangenen Wochen wieder zurück in die Startelf, allerdings fiel auch er in dieser Saison schon mehrmals über einen längeren Zeitraum verletzt aus.
Der Vertrag des 33-Jährigen läuft noch bis Ende Juni, im Gegensatz zu Alaba soll eine Entscheidung jedoch noch nicht gefallen sein. Gespräche über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit sind am Ende der Spielzeit geplant. Sollte es keine Einigung geben, ist eine Rückkehr nach England wohl ein Thema.
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Für Eduardo Camavinga wäre eine hohe Ablöse fällig
Als weitere große Namen für einen Abgang werden Routinier Daniel Carvajal und Eduardo Camavinga gehandelt. Während beim Spanier aufgrund seines auslaufenden Vertrages die Zeichen auf einen ablösefreien Abschied stehen, nähme Real mit einem Verkauf des jungen Franzosen offenbar gerne ein hübsches Sümmchen ein.
Wie Radio Marca berichtet, würde man Camavinga keine Steine in den Weg legen, sollte ein interessierter Klub eine entsprechende Ablösesumme zahlen. Vereine aus England sollen den Defensivspezialisten auf der Liste haben, als Preis stellt man sich in Madrid rund 50 Millionen Euro vor.
In Ferland Mendy und Fran Garcia sollen darüber hinaus zwei weitere Spieler gehen, die in den derzeitigen und zukünftigen Planungen Reals ohnehin keine große Rolle spielen. Die beiden Linksverteidiger sammelten in dieser Saison zusammengerechnet gerade einmal 22 Einsätze, von Beginn an standen sie nur selten auf dem Platz.
Die Rekordverkäufe von Real Madrid:
- Cristiano Ronaldo: Verkauft an Juventus 2018 für 117 Millionen Euro Ablöse
- Angel Di Maria: Verkauft an Manchester United 2014 für 75 Millionen Euro Ablöse
- Casemiro: Verkauft an Manchester United 2022 für 70,65 Millionen Euro Ablöse
- Alvaro Morata: Verkauft an den FC Chelsea 2017 für 67 Millionen Euro Ablöse
- Mesut Özil: Verkauft an den FC Arsenal 2013 47 für Millionen Euro Ablöse
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".