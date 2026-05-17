"Schon abenteuerlich!" Oliver Kahn spricht sich für diese klare Nummer eins im DFB-Tor aus

"Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", hatte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach noch am Samstagnachmittag bei Sky gesagt.

Nur wenige Stunden später vermied Bundestrainer Julian Nagelsmann ein klares Bekenntnis, sagte im ZDF-Sportstudio: "Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich zuerst das Gespräch mit den Spielern suche. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert, das hat noch nicht stattgefunden."

Zuvor hatte Sky berichtet, dass Neuer nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sein Comeback in der DFB-Auswahl geben wird. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt.

"Es gibt einen Tag X, wo die Nominierung stattfindet. Wenn ich anfange, nur weil ich mich getrieben fühle und Deutschland über gewisse Themen diskutiert, Dinge vorwegzunehmen und zu verkünden, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe", sagte Nagelsmann und betonte, dass "jeder Spieler das Recht habe, die Information von mir zu bekommen. Ich bin weit davon weg, mich treiben zu lassen." Weiter betonte der Bundestrainer, "bis zum heutigen Tag sehr fein mit der Kommunikation mit den Spieler" zu sein.