Wer ist Deutschlands Nummer eins bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada? Es ist die wohl am meisten diskutierte Frage in Fußball-Deutschland aktuell - und Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg würde sich wünschen, dass Oliver Baumann im vermeintlichen Duell mit Manuel Neuer nun die Initiative ergreift.
"Schon abenteuerlich!" Oliver Kahn spricht sich für diese klare Nummer eins im DFB-Tor aus
Nagelsmann vermeidet klares Bekenntnis in Torhüterfrage
"Ich gehe sehr selbstbewusst in die Vorbereitung und dann in die WM. Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt", hatte der Keeper der TSG Hoffenheim nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach noch am Samstagnachmittag bei Sky gesagt.
Nur wenige Stunden später vermied Bundestrainer Julian Nagelsmann ein klares Bekenntnis, sagte im ZDF-Sportstudio: "Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich zuerst das Gespräch mit den Spielern suche. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert, das hat noch nicht stattgefunden."
Zuvor hatte Sky berichtet, dass Neuer nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 sein Comeback in der DFB-Auswahl geben wird. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt.
"Es gibt einen Tag X, wo die Nominierung stattfindet. Wenn ich anfange, nur weil ich mich getrieben fühle und Deutschland über gewisse Themen diskutiert, Dinge vorwegzunehmen und zu verkünden, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe", sagte Nagelsmann und betonte, dass "jeder Spieler das Recht habe, die Information von mir zu bekommen. Ich bin weit davon weg, mich treiben zu lassen." Weiter betonte der Bundestrainer, "bis zum heutigen Tag sehr fein mit der Kommunikation mit den Spieler" zu sein.
Oliver Kahn rechnet mit Baumann als Nummer eins
Es herrscht also weiter Unklarheit in der Torhüterfrage der deutschen Nationalmannschaft - eine Situation, die sowohl Ex-Nationalkeeper Oliver Kahn als auch Effenberg im Sport1-Doppelpass als problematisch erachten. "Wäre ich in der Haut von Oliver Baumann, würde ich jetzt zum Hörer greifen und Julian Nagelsmann selber anrufen", erklärte Effenberg, der sich "dann auch entsprechend in der Öffentlichkeit äußern" würde.
Nach den zuletzt starken Leistungen Neuers und dessen Vertragsverlängerung beim FC Bayern bis 2027 würde der Keeper laut Journalist Tobias Holtkamp wieder "zur Verfügung stehen" - ein Szenario, das bis vor kurzem noch nicht so deutlich war - und Nagelsmann nun in die Bredouille bringt.
"Wo kommen wir denn da hin?", erwiderte Kahn daraufhin. "Letztendlich ist es der Bundestrainer, der Entscheidungen trifft, und nicht der Spieler. Und der hat gesagt, wir gehen mit Oliver Baummann als Nummer eins in die WM - so habe ich das jedenfalls verstanden."
Deshalb spricht sich der Ex-Keeper auch klar für Baumann aus: "Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Er hätte es verdient, Nummer ein zu sein", so Kahn, der einen Torhütertausch "schon abenteuerlich" finden würde.
Nagelsmann gibt Kader am Donnerstag bekannt
Nagelsmann wird seinen 26er-Kader am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben. Bis dahin werde er "62 Telefonate" führen. Möglicherweise will er auch das Ergebnis der MRT-Untersuchung bei Neuer abwarten. Der Münchner musste beim 5:1 gegen den 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit mit Wadenproblemen ausgewechselt werden.
Neuer war nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien und 124 Länderspielen aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Er würde beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) seine fünfte WM spielen. Neuer wurde 2014 mit Deutschland in Brasilien Weltmeister, 2018 in Russland und 2022 in Katar erlebte der Schlussmann des FC Bayern aber mit dem jeweiligen Vorrunden-Aus auch zwei riesige Enttäuschungen.