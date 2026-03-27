Schock für den FC Barcelona! Raphinha fällt wochenlang aus

Der Brasilianer hat beim 1:2 im Länderspiel gegen Frankreich am Donnerstag eine Oberschenkelverletzung erlitten, wegen der er bis zu fünf Wochen und somit auch bei den Königsklassenduellen mit Atletico Madrid am 8. und 14. April fehlen wird. Dies teilten der brasilianische Verband und Barcelona am Freitag mit.