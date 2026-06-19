Schluss nach der WM 2026? Manuel Neuer spricht über Karriereende im DFB-Team

"Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei der EM im Tor zu stehen", erklärte Neuer auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (22 Uhr).

Gleichwohl betonte der 40-Jährige, dass er sich mit einem Abschied nicht befasse und stattdessen auf die bevorstehende Spiele mit dem DFB-Team konzentrieren wolle: "Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass das meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten. So habe ich es auch bei der EM gehandhabt, deshalb gab es nach dem Aus gegen Spanien kein Statement."

Neuer denke deshalb nicht "an irgendeinen Abschied von einem besonderen Trikot".