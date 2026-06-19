Vor dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2026 hat der 40-jährige Schlussmann des FC Bayern München eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko grundsätzlich ausgeschlossen.
Schluss nach der WM 2026? Manuel Neuer spricht über Karriereende im DFB-Team
"Für mich steht im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei der EM im Tor zu stehen", erklärte Neuer auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Elfenbeinküste am Samstagabend (22 Uhr).
Gleichwohl betonte der 40-Jährige, dass er sich mit einem Abschied nicht befasse und stattdessen auf die bevorstehende Spiele mit dem DFB-Team konzentrieren wolle: "Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass das meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten. So habe ich es auch bei der EM gehandhabt, deshalb gab es nach dem Aus gegen Spanien kein Statement."
Neuer denke deshalb nicht "an irgendeinen Abschied von einem besonderen Trikot".
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Neuer kehrt für die WM ins DFB-Tor zurück
Der Bayern-Keeper hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft ursprünglich nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen Spanien für beendet erklärt. In der Folge absolvierte er beinahe zwei Jahre lang kein Spiel mehr im DFB-Dress, ehe ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM zurückholte.
Bis dahin hatte sich Nagelsmann eigentlich auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als Nummer eins festgelegt. Dieser rückte nach Neuers Comeback ins zweite Glied zurück und ist beim laufenden Turnier nun der Ersatzmann des 40-Jährigen.
Beide DFB-Keeper betonten allerdings jüngst, dass das persönliche Verhältnis trotz der überraschenden Rückkehr nicht belastet sei. "Wir arbeiten tagtäglich zusammen und haben ein gutes Verhältnis", stellte der Bayern-Torwart klar.
Den genauen Zeitpunkt, wann er sich für ein Comeback entschieden habe, könne er nicht mehr benennen. "Ich glaube, das hat sich einfach so entwickelt, auch nach dieser schwierigen Phase, als ich verletzt gewesen bin", so Neuer.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".