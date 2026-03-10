Schluss kurz vor der WM! England-Star verkündet "traurige" Nachricht

"Ich bin traurig über diese Entscheidung, aber gleichzeitig stolz auf das, was ich mit England erreicht habe", sagte Walker, der 2021 und 2024 im EM-Finale gestanden hatte. Der Verband kündigte an, dass seine internationale Karriere nach der Weltmeisterschaft im Rahmen eines Spiels gewürdigt werden soll.

Sein letztes Länderspiel absolvierte er im Juni 2025 gegen den Senegal. Seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Burnley zu Saisonbeginn konnte Walker nicht mehr an frühere Leistungen anknüpfen, seine WM-Chancen galten als gering.

"Er zählt zu den Großen dieses Landes, die das Privileg, für England zu spielen, voll verinnerlicht haben. Eine internationale Karriere über 14 Jahre und fünf Turniere ist Ausdruck seiner außergewöhnlichen Hingabe", wird Nationaltrainer Thomas Tuchel zitiert.