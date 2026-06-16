Sattes Minusgeschäft: BVB gibt gefeiertes Supertalent wohl nach Frankreich ab

Wie Sky berichtet, ist der Wechsel von Duranville zu Olympique Lyon unter Dach und Fach. Demnach zahlen die Franzosen für den Flügelspieler eine bemerkenswert niedrige Basisablöse in Höhe von nur 5,5 Millionen Euro, zu der noch Bonuszahlungen in Höhe von drei Millionen Euro kommen können. Die Dortmunder sichern sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Mit dem Verkauf macht der BVB in jedem Fall erst einmal ein großes Verlustgeschäft, da er einst 13 Millionen Euro für den Belgier an RSC Anderlecht überwiesen hatte. In Dortmund kämpfte Duranville in seinen drei Jahren regelmäßig mit Verletzungen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den FC Basel verliehen.

Dort kam Duranville in 17 Pflichtspielen in der abgelaufenen Spielzeit auf zwei Tore und einen Assists. Für die BVB-Profis stand er seit seinem Wechsel im Januar 2023 aus Anderlecht in nur 27 Pflichtspielen auf dem Platz (1 Tor, 1 Vorlage).

Nun folgt das Ende eines durchaus bitteren Kapitels, schließlich war man nicht nur bei BVB der Meinung, sich vor etwas weniger als drei Jahren womöglich einen kommenden Superstar geschnappt zu haben.