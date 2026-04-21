Sammer kritisiert Nagelsmann: "Kompany hätte das sicherlich so nicht getan, aber Julian hat es getan"

Konkret missfiel dem einstigen DFB-Sportdirektor, dass Nagelsmann in der Diskussion um seine unglücklichen Äußerungen Richtung Stürmer Deniz Undav erklärt hatte, auf sein Frau Lena Wurzenberger gehört zu haben.

Nagelsmann hatte zu seiner Entschuldigung bei Undav in der Talk-Reihe 'Bestbesetzung' bei MagentaTV geschildert: "Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch. Da habe ich gesagt: 'War blöd von mir, tut mir leid.'" Seine Frau sei "ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht gut war. Beispiel Deniz Undav. Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: 'Ja, das rate ich dir auch.' So kann man es zusammenfassen."

Eine öffentliche Erläuterung, die es für Matthias Sammer so nicht gebraucht hätte. Er erklärte im Hagedorn-Talk auf Sky: "Auch das mit seiner Ehefrau - sie sind ja jetzt verheiratet - ist so ein Schmankerl, Lena ins Spiel zu bringen, um zu sagen: 'Mensch, die hat mich darauf hingewiesen.' Das ist so. Nur dass das Thema Undav so kritisch gesehen wurde, dass die Leute jetzt möglicherweise diskutieren: Jetzt braucht er schon seine Ehefrau für die Lösung. Das macht ihn auf der einen Seite sympathisch, auf der anderen Seite - hochprofessionell betrachtet - würde ich sagen: 'Julian, das gehört hier nicht her.'"