Real Madrid soll in der Pole Position sein: Streckt der BVB die Fühler nach einem WM-Shootingstar aus?

Mora, der 17-jährige Mexikaner, hat vier Spiele gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. 17 Jahre, das ganz große Talent aus Mexiko steht bei vielen europäischen Vereinen schon auf dem Zettel. Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat", sagte Matthäus.

Mora war der jüngste von insgesamt 1248 Spielern bei der WM, kam für El Tri viermal zum Einsatz und zeigte besonders im Sechzehntelfinale gegen Ecuador eine starke Leistung. Er gilt spätestens seit seinen herausragenden Auftritten in der K.o.-Phase des Gold Cup mit gerade einmal 16 Jahren als eines der größten Talente in der mexikanischen Fußballgeschichte. Durch den Titelgewinn Mexikos sicherte er sich sogar einen Weltrekord.

Mora avancierte zum jüngsten Spieler, der im Herrenbereich auf Nationalmannschaftsebene eine Trophäe erringen konnte - mit 16 Jahren und 266 Tagen war er noch jünger als ein gewisser Pele bei seinem ersten WM-Triumph 1958 oder Lamine Yamal beim EM-Titel 2024 mit Spanien.