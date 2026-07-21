Der BVB soll Mexikos "Jahrhunderttalent" Gilberto Mora auf dem Transferzettel haben. Das zumindest behauptet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Bild-Format "Lothar legt los".
Real Madrid soll in der Pole Position sein: Streckt der BVB die Fühler nach einem WM-Shootingstar aus?
"Ich habe auch gehört": Matthäus enthüllt BVB-Interesse an Mora
Mora, der 17-jährige Mexikaner, hat vier Spiele gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. 17 Jahre, das ganz große Talent aus Mexiko steht bei vielen europäischen Vereinen schon auf dem Zettel. Ich habe auch gehört, dass Borussia Dortmund so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat", sagte Matthäus.
Mora war der jüngste von insgesamt 1248 Spielern bei der WM, kam für El Tri viermal zum Einsatz und zeigte besonders im Sechzehntelfinale gegen Ecuador eine starke Leistung. Er gilt spätestens seit seinen herausragenden Auftritten in der K.o.-Phase des Gold Cup mit gerade einmal 16 Jahren als eines der größten Talente in der mexikanischen Fußballgeschichte. Durch den Titelgewinn Mexikos sicherte er sich sogar einen Weltrekord.
Mora avancierte zum jüngsten Spieler, der im Herrenbereich auf Nationalmannschaftsebene eine Trophäe erringen konnte - mit 16 Jahren und 266 Tagen war er noch jünger als ein gewisser Pele bei seinem ersten WM-Triumph 1958 oder Lamine Yamal beim EM-Titel 2024 mit Spanien.
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Mora auf dem Sprung zu Real Madrid? "Er hat einen Traum"
Für Mora werden als mögliche Ablösesumme schon jetzt rund 20 Millionen Euro gehandelt. Geht es nach seiner Beraterin Rafaela Pimenta, reicht diese Summe noch längst nicht aus. "Für 15 Millionen bekommt man nicht einmal ein Bein von Gilberto", scherzte sie schon im Oktober 2025.
Mora steht bei Club Tijuana noch bis 2029 unter Vertrag, allerdings soll eine spezielle Ausstiegsklausel einen Wechsel nach Europa ermöglichen. Das wäre jedoch erst möglich, wenn Mora im Oktober 2027 volljährig wird, da internationale Transfers Minderjähriger laut UEFA-Regularien nicht erlaubt sind.
In der Pole Position soll sich diesbezüglich Real Madrid befinden. "Er hat einen Traum, nämlich für Real Madrid zu spielen. Aber er steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Er liebt es, Real Madrid zu sehen, sicherlich sieht er sich selbst dort spielen", sagte etwa Ignacio Ruvalcaba, Leiter der Jugendakademie von Tijuana, bei ESPN.
Bei Tijuana hat sich Mora längst zum Stammspieler entwickelt und überzeugt vor allem durch seine Vielseitigkeit. Neben der Zehnerposition wurde er in der Saison 2025/26 auch als Mittelstürmer, Achter und Linksaußen eingesetzt. In 53 Pflichtspielen steht er aktuell bei zehn Toren und zwei Vorlagen.
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