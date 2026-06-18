Rassismus-Vorwürfe nach Spruch im TV: Ehemaliger Bundesligastar entschuldigt sich

Als er in einer Szene seine Einschätzung zum Abwehrverhalten von Landsmann Micky van der Veen abgeben sollte, erklärte der 43-Jährige, dass der ehemalige Wolfsburger seinen Gegner "komplett aus den Augen" verloren habe.

Und weiter: "Schaut her, er ist völlig ungedeckt, van de Veen ist nirgends zu sehen. Sie (die Japaner; Anm.d.Red.) sehen sich natürlich alle ähnlich, vielleicht dachte er das."

Schon unmittelbar danach war van der Vaart die Tragweite seiner Aussage bewusst. Er tat sie als "Witz" ab und meinte: "Ich traue mich gar nicht, etwas zu sagen." Dennoch gab es vor allem im Netz nicht wenige, die ihm offenen Rassismus vorwarfen. "Es ist zutiefst enttäuschend zu hören, wie ehemalige Spieler rassistische Stereotype über die japanische Mannschaft verbreiten und dann noch nachlegen, indem sie versuchen, die Kommentare als Witz zu verteidigen", erklärte die Anti-Diskriminierungs-Organisation "Kick It Out".