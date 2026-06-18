Der 109-malige Nationalspieler der Elftal war beim WM-Auftakt seines Heimatlandes gegen die Japaner (2:2) als Experte für den TV-Sender NOS im Einsatz.
Rassismus-Vorwürfe nach Spruch im TV: Ehemaliger Bundesligastar entschuldigt sich
Als er in einer Szene seine Einschätzung zum Abwehrverhalten von Landsmann Micky van der Veen abgeben sollte, erklärte der 43-Jährige, dass der ehemalige Wolfsburger seinen Gegner "komplett aus den Augen" verloren habe.
Und weiter: "Schaut her, er ist völlig ungedeckt, van de Veen ist nirgends zu sehen. Sie (die Japaner; Anm.d.Red.) sehen sich natürlich alle ähnlich, vielleicht dachte er das."
Schon unmittelbar danach war van der Vaart die Tragweite seiner Aussage bewusst. Er tat sie als "Witz" ab und meinte: "Ich traue mich gar nicht, etwas zu sagen." Dennoch gab es vor allem im Netz nicht wenige, die ihm offenen Rassismus vorwarfen. "Es ist zutiefst enttäuschend zu hören, wie ehemalige Spieler rassistische Stereotype über die japanische Mannschaft verbreiten und dann noch nachlegen, indem sie versuchen, die Kommentare als Witz zu verteidigen", erklärte die Anti-Diskriminierungs-Organisation "Kick It Out".
Van der Vaart: "Verstehe, dass einige Leute meine Aussagen verletzend fanden"
The Athletic zitiert aus einer anschließenden Stellungnahme von van der Vaarts Management. Darin heißt es, "dass es niemals seine Absicht" gewesen sei, "jemanden zu beleidigen, zu verletzen oder zu diskriminieren". Der 43-Jährige lehne Rassismus in jeder Form ab und habe "Respekt vor Menschen jeder Herkunft und jedes Hintergrunds". Er verstehe gleichwohl, "dass manche meine Worte als verletzend empfunden haben".
Auch eine persönliche Entschuldigung gab es vom ehemaligen Mittelfeldspieler: "Ich verstehe, dass einige Leute meine Aussagen verletzend fanden. Das bedauere ich zutiefst. Wenn ich damit Menschen enttäuscht habe, biete ich meine Entschuldigung an."
Van der Vaart fiel beim Spiel zwischen der Niederlande und Japan allerdings nicht nur wegen seiner problematischen Aussagen zu Spielern der Blauen Samurai auf, auch erregte er mit Kritik an Elftal-Abwehrchef Virgil van Dijk aufsehen, den er mit einer Boeing 747 verglich.