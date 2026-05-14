Goal.com
LiveTickets
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Pfiffe für Comebacker Kylian Mbappe: Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Absteiger Oviedo

La Liga
Real Madrid - Real Oviedo
Real Madrid
Real Oviedo

Wenige Tage nach der Demütigung bei Barcas Meister-Gala im Clasico meldet sich Real mit einem Sieg zurück. Beste Stimmung herrscht trotzdem nicht.

Superstar Kylian Mbappe hat beim spanischen Rekordmeister Real Madrid nach fast dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Etwas mehr als einen Monat vor Frankreichs erstem WM-Vorrundenspiel gegen Senegal (16. Juni) kam der Torjäger der Equipe tricolore beim 2:0-Sieg der Königlichen am drittletzten Spieltag gegen Absteiger Real Oviedo 21 Minuten vor dem Abpfiff ins Spiel.

  • Kylian Mbappe: Mini-Urlaub verärgert Fans

    Mbappe, der bei seiner Einwechslung Pfiffe der Real-Fans wegen eines umstrittenen Mini-Urlaubs während seiner Genesungszeit auf Sardinien zu hören bekam, hatte am 24. April in Madrids Ligaspiel bei Betis Sevilla einen Muskelfaserriss erlitten.

    Während der Zwangspause des Stürmerstars verspielte Real zuletzt durch ein 0:2 beim erfolgreichen Titelverteidiger FC Barcelona seine letzte Chance auf die Meisterschaft.

    • Werbung
  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Garcia und Bellingham treffen gegen Tabellenletzten

    Madrid hatte Platz zwei in der Tabelle hinter Barca schon seit der 2:3-Niederlage des drittplatzierten Verfolgers FC Villarreal am Vortag gegen den FC Sevilla sicher.

    Gonzalo Garcia (44.) und der früher Dortmunder Jude Bellingham (80.) betrieben immerhin formal Wiedergutmachung für das endgültige Aus im Titelrennen.

La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA