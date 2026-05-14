Pfiffe für Comebacker Kylian Mbappe: Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Absteiger Oviedo

Mbappe, der bei seiner Einwechslung Pfiffe der Real-Fans wegen eines umstrittenen Mini-Urlaubs während seiner Genesungszeit auf Sardinien zu hören bekam, hatte am 24. April in Madrids Ligaspiel bei Betis Sevilla einen Muskelfaserriss erlitten.

Während der Zwangspause des Stürmerstars verspielte Real zuletzt durch ein 0:2 beim erfolgreichen Titelverteidiger FC Barcelona seine letzte Chance auf die Meisterschaft.