Superstar Kylian Mbappe hat beim spanischen Rekordmeister Real Madrid nach fast dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Etwas mehr als einen Monat vor Frankreichs erstem WM-Vorrundenspiel gegen Senegal (16. Juni) kam der Torjäger der Equipe tricolore beim 2:0-Sieg der Königlichen am drittletzten Spieltag gegen Absteiger Real Oviedo 21 Minuten vor dem Abpfiff ins Spiel.
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Pfiffe für Comebacker Kylian Mbappe: Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Absteiger Oviedo
Kylian Mbappe: Mini-Urlaub verärgert Fans
Mbappe, der bei seiner Einwechslung Pfiffe der Real-Fans wegen eines umstrittenen Mini-Urlaubs während seiner Genesungszeit auf Sardinien zu hören bekam, hatte am 24. April in Madrids Ligaspiel bei Betis Sevilla einen Muskelfaserriss erlitten.
Während der Zwangspause des Stürmerstars verspielte Real zuletzt durch ein 0:2 beim erfolgreichen Titelverteidiger FC Barcelona seine letzte Chance auf die Meisterschaft.
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Garcia und Bellingham treffen gegen Tabellenletzten
Madrid hatte Platz zwei in der Tabelle hinter Barca schon seit der 2:3-Niederlage des drittplatzierten Verfolgers FC Villarreal am Vortag gegen den FC Sevilla sicher.
Gonzalo Garcia (44.) und der früher Dortmunder Jude Bellingham (80.) betrieben immerhin formal Wiedergutmachung für das endgültige Aus im Titelrennen.