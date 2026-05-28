Die sportliche Leitung des FC Bayern hat Kingsley Coman (29) im vergangenen Sommer auf ungewöhnliche Art und Weise mitgeteilt, dass er sich einen neuen Verein suchen soll. Das berichtet die Bild.
Per WhatsApp abserviert: Brisante Enthüllung zu seinem Transfer des FC Bayern
Sie schreibt, dass der Franzose am 30. Juli 2025 eine WhatsApp-Nachricht erhalten habe. Darin sei Coman "nahegelegt worden", sich erneut "Gedanken über einen Transfer nach Saudi-Arabien" zu machen. Von wem die SMS kam, wird nicht genannt.
Coman galt damals, wie bereits in den Monaten zuvor, als Verkaufskandidat des deutschen Rekordmeisters. Schon im Januar soll Sportvorstand Max Eberl (52) versucht haben, dem französischen Nationalspieler einen Transfer in die Saudi Pro League schmackhaft zu machen - allerdings ohne Erfolg.
Im Sommer folgte also besagter zweiter Anlauf kurz nach der Verpflichtung des Kolumbianers Luis Diaz. Der Linksaußen kam kurz vor der WhatsApp-Nachricht für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Coman sollte unbedingt ein Jahr vor Vertragsende verkauft werden, um einen Teil der Diaz-Ablöse wieder reinzuholen und zudem das üppige Gehalt des Champions-League-Helden von 2020 einzusparen.
Diesmal waren die Münchener in ihrem Bestreben erfolgreicher: Coman wechselte am 15. August zu Al-Nassr, 25 Millionen Euro flossen für ihn zu den Bayern. Laut Bild hätte es durchaus auch eine niedrigere Summe sein können. Es heißt, Eberl sei intern vorgeworfen worden, er habe sich bei der Ablöse "zu schnell zufriedengegeben". Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen (58) habe mit den Saudis nachverhandelt und "noch einmal fünf Millionen Euro mehr" rausgeholt.
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Kingsley Coman spielte zehn Jahre lang für den FC Bayern
Coman spielte insgesamt zehn Jahre für den FC Bayern und gewann mit ihm 20 Titel. Das wichtigste seiner 72 Tore im Dress der Roten war jenes im Endspiel der Champions League 2020 gegen seinen Ex-Klub PSG.
Zu seinem Abschied von der Isar sagte er wenig später der L'Equipe: "Ganz am Ende des Transfers gab es Dinge, die die Situation komplizierter machten - die ich hier nicht nenne. Ich wurde nicht rausgedrängt, aber mir wurde gesagt, dass der Verein aufgrund seiner finanziellen Situation für einen Abgang offen sei. Ich hatte die Liebe des Trainers, der Fans, einiger Vorstandsmitglieder … aber nicht aller." Ohne Namen zu nennen, ergänzte er: "Es gab einen Teil des Vereins, der mich gehen sehen wollte."
Mit seinem neuen Klub gewann Coman auf Anhieb die ersehnte Meisterschaft in der Saudi Pro League. An der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo und Ex-Bayer Sadio Mane tütete er den Titel in der vergangenen Woche ein und war beim 4:1 am letzten Spieltag gegen Damac unter den Torschützen.
Dies hat auch noch einmal finanzielle Auswirkungen auf die Bayern. Die in Riad ansässige Tageszeitung Arriyadiyah schreibt, dass Al-Nassr durch den Erfolg Nachschläge für Coman und den portugiesischen Nationalspieler Joao Felix zahlen muss. Während für Felix fünf Millionen Euro an den FC Chelsea gehen, erhalten die Bayern im Zuge des Coman-Deals nochmal eine Million Euro.
Kingsley Comans Zeit beim FC Bayern in Zahlen
- Einsätze: 339
- Tore: 72
- Assists: 71
- Gelbe Karten: 16
- Platzverweise: 2
- Titel: 20