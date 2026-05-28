Per WhatsApp abserviert: Brisante Enthüllung zu seinem Transfer des FC Bayern

Sie schreibt, dass der Franzose am 30. Juli 2025 eine WhatsApp-Nachricht erhalten habe. Darin sei Coman "nahegelegt worden", sich erneut "Gedanken über einen Transfer nach Saudi-Arabien" zu machen. Von wem die SMS kam, wird nicht genannt.

Coman galt damals, wie bereits in den Monaten zuvor, als Verkaufskandidat des deutschen Rekordmeisters. Schon im Januar soll Sportvorstand Max Eberl (52) versucht haben, dem französischen Nationalspieler einen Transfer in die Saudi Pro League schmackhaft zu machen - allerdings ohne Erfolg.

Im Sommer folgte also besagter zweiter Anlauf kurz nach der Verpflichtung des Kolumbianers Luis Diaz. Der Linksaußen kam kurz vor der WhatsApp-Nachricht für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Coman sollte unbedingt ein Jahr vor Vertragsende verkauft werden, um einen Teil der Diaz-Ablöse wieder reinzuholen und zudem das üppige Gehalt des Champions-League-Helden von 2020 einzusparen.

Diesmal waren die Münchener in ihrem Bestreben erfolgreicher: Coman wechselte am 15. August zu Al-Nassr, 25 Millionen Euro flossen für ihn zu den Bayern. Laut Bild hätte es durchaus auch eine niedrigere Summe sein können. Es heißt, Eberl sei intern vorgeworfen worden, er habe sich bei der Ablöse "zu schnell zufriedengegeben". Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen (58) habe mit den Saudis nachverhandelt und "noch einmal fünf Millionen Euro mehr" rausgeholt.