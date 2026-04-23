Ole Book einer der Hauptgründe? BVB arbeitet offenbar an völlig neuer Transfer-Strategie

Hinsichtlich dessen soll Kennet Eichhorn ein "ganz heißer Kandidat" beim BVB sein. Der 16-jährige Shootingstar von Hertha BSC bringt in vielerlei Hinsicht das mit, was sich die Schwarzgelben von künftigen Neuverpflichtungen erwarten könnten.

Als spielintelligenter und gleichzeitig zweikampfstarker und körperlich robuster Mittelfeldspieler bringt Eichhorn trotz seines jungen Alters schon Qualitäten mit, mit denen er sich in der Bundesliga behaupten könnte. Darüber hinaus fällt die Ablösesumme, die im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen soll, vergleichsweise noch dank einer Ausstiegsklausel gering aus.

Gleichwohl müsste sich der BVB gegen zahlreiche andere Interessenten im In- und Ausland durchsetzen. Beim FC Bayern München soll Eichhorn ebenso auf der Liste stehen wie bei Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig oder Manchester City.