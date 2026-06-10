Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
US-ECONOMY-SEMAFORAFP
Jonas Rütten

Offene Drohung an die FIFA: Kommt es bei der WM zu zahlreichen Spielabbrüchen?

Weltmeisterschaft
Iran

Die politischen Dimensionen der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko nehmen vor Turnierstart dramatische Züge an.

Noch bevor das erste Spiel der WM am Donnerstag zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika begonnen hat, liegen mehrere politische Schatten auf dem Turnier. 

Da wäre beispielsweise die gelinde gesagt kontroverse Verweigerung der Einreise in die US-Staaten von Afrikas bestem Schiedsrichter Omar Artan aus Somalia. Und natürlich kommt es aufgrund des Krieges zwischen den USA und Teilnehmer Iran beinahe stündlich zu neuen Meldungen über drohende Eskalationen während der WM-Endrunde.

  • Iran droht mit Spielabbruch bei "politischen Parolen"

    Diesbezüglich hat der iranische Sportminister Ahmed Donjamal nun eine klare Warnung und auch Drohung an die FIFA und den US-amerikanischen Ausrichter ausgesprochen. Sollten während der Gruppenspiele des Irans "politische Parolen" in den Stadien zu hören sein, werde es zum Spielabbruch kommen, sagte Donjamal laut dem Sportportal Varzesh3. Die FIFA sei bereits davon unterrichtet worden. 

    Der Weltverband solle zudem sicherstellen, dass ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik von Zuschauern ins Stadion eingeführt werde. Sollte beispielsweise eine alte persische Flagge zu sehen sein, werde die iranische Mannschaft ebenfalls das Spielfeld verlassen. Die alte Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem gilt als Symbol der Opposition und ist stets bei Protestkundgebungen gegen das Regime auch im Ausland zu sehen.

    • Werbung
  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    Iran spielt bei der WM in Los Angeles - der größten iranischen Auslandsgemeinde der Welt

    Ein solches Verbot wird jedoch auch mit Blick auf den Austragungsort von zwei iranischen Gruppenspielen kaum durchsetzbar sein. Denn der Iran, der sein WM-Quartier aufgrund des Krieges mit den USA und fraglichen Einreisebeschränkungen für Staff und Team nach Mexiko, Tijuana verlegt hatte, gastiert sowohl zum Auftakt gegen Neuseeland als auch im zweiten Gruppenspiel gegen Belgien in Los Angeles.

    In der Stadt der Engel und im Umkreis lebt ein Großteil der gut zwei Millionen iranischstämmigen Amerikaner. Nicht umsonst ist die Rede von "Teherangeles". Mit mindestens 500.000 Menschen iranischer Abstammung lebt dort die größte iranische Auslandsgemeinde weltweit. Proteste gegen das politische System im Iran dürften also rund um die Auftritte der Nationalmannschaft und womöglich auch im Stadion vorprogrammiert sein.

  • Donald TrumpGetty Images

    USA entzieht Iran Tickets kurz vor WM-Start

    Allerdings seien dem Iran von den Vereinigten Staaten die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele kurzfristig entzogen worden. Das teilte der nationale Fußballverband am Dienstag mit. Durch die Maßnahme würden die USA "die Anwesenheit iranischer Fans in den Stadien verhindern" wollen, hieß es in einer Stellungnahme des iranischen Fußballverbandes.

    Dieser wies darauf hin, dass ihm laut FIFA-Regeln acht Prozent der Tickets für jedes eigene Spiel zugeteilt würden. Der Erklärung zufolge hatte der Iran nach Erhalt seiner Kontingente bereits mit dem Ticketverkauf für die Gruppenspiele gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten – die alle in den USA stattfinden – begonnen.

    "In einem unerwarteten Schritt wurden die dem iranischen Fußballverband zugeteilten Kontingente jedoch zurückgezogen, und unter den gegenwärtigen Umständen ist der Verband nicht in der Lage, den Fans der Nationalmannschaft auch nur ein einziges Ticket zur Verfügung zu stellen", hieß es in der Mitteilung. Der Verband bezeichnete diesen Schritt als "widersprüchlich zum Geist internationaler Wettbewerbe und zum Grundsatz der Gleichberechtigung der teilnehmenden Länder".

Weltmeisterschaft
Iran crest
Iran
IRN
Neuseeland crest
Neuseeland
NZL