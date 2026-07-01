"Noch!", rief Jürgen Klopp vor dem WM-Eröffnungsspiel Mitte Juni ins Mikrofon bei MagentaTV. "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf! Noch!"
Obwohl es auch große Risiken gibt: Darum muss der DFB jetzt auf Jürgen Klopp als Bundestrainer setzen
Bevor irgendeine Nation, geschweige denn Deutschland, auch nur eine einzige Sekunde bei diesem Mega-Event in Nordamerika gespielt hatte, wurde bereits über den sogenannten Schatten-Bundestrainer Jürgen Klopp und die Zukunft von Julian Nagelsmann spekuliert. "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September", erwiderte sein Experten-Kollege Thomas Müller damals lachend. Jetzt haben wir Juli und aller Voraussicht nach ist Klopp in wenigen Tagen neuer Bundestrainer.
Nagelsmann scheiterte mit seiner Mannschaft blamabel im Sechzehntelfinale an Paraguay und hat in Deutschland jeglichen Rückhalt (außer vielleicht bei Kanzler Friedrich Merz) verloren. Obwohl Nagelsmann selbst weitermachen will, ist eine Trennung unausweichlich. Genau wie eine Bestellung Klopps zu seinem Nachfolger. Seit dem Ende der Ära Joachim Löw wird Klopp als Schatten-Bundestrainer gehandelt. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für eine Übernahme gekommen - obwohl sie sowohl für den DFB als auch für ihn selbst mit großen Risiken verbunden wäre.
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Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann haben ähnliche Charakterzüge
Würde Klopp übernehmen, bekäme der DFB einen Bundestrainer mit ähnlichen Charakterzügen wie Nagelsmann. Auch der 59-Jährige hat eher zu viel Selbstvertrauen als zu wenig, spricht lieber zu viel als zu wenig, polarisiert dabei lieber zu viel als zu wenig und sucht die Schuld im Zweifel lieber bei anderen als sich selbst. Wie Nagelsmann liebt Klopp die Öffentlichkeit - sei es als Trainer, Experte oder omnipräsentes Werbetestimonial.
Ganz wunderbar kulminierten all diese Charakterzüge in seinem freudigen "Noch!"-Ausruf. Später entschuldigte sich Klopp dafür zwar, gegenüber Nagelsmann, den Nationalspielern und dem ganzen DFB war diese Aussage in diesem Moment aber gelinge gesagt eine Frechheit.
Eine Öffentlichkeitsarbeit, wie sie Nagelsmann oder Klopp praktizieren, wird im Erfolg gerne abgekultet. Im Misserfolg dreht sich das Blatt aber schneller als bei eher demütigeren Personen. Letztlich scheiterte Nagelsmann neben der sportlichen Entwicklung auch an seiner zu forschen, selbstverliebten und letztlich unsouveränen Öffentlichkeitsarbeit. Eine Gefahr, die dem DFB auch mit Klopp droht.
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Jürgen Klopps Erfolge bei den Klubs stellten sich erst nach Anlaufzeit ein
Anders als Nagelsmann, der in seinen zwei Jahren bei RB Leipzig keinen Titel gewann und beim FC Bayern letztlich entlassen wurde, käme Klopp als Erfolgsgarant zum DFB. Jede seiner bisherigen Trainerstationen verließ er als gefeierter Held. Klopp führte den FSV Mainz 05 zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga, Borussia Dortmund zu drei nationalen Titeln sowie ins Champions-League-Finale und den FC Liverpool zum ersten Meistertitel der Neuzeit und auf Europas Thron. All das mit spektakulärem Überfallfußball der Marke "Heavy Metal".
Klopp brauchte aber überall ordentlich Anlaufzeit und einen perfekt auf seine Vorstellungen abgestimmten Kader. Bei Mainz und Dortmund stellten sich die Erfolge nach drei Jahren ein, bei Liverpool nach vier. Ein Bundestrainer hat viel weniger Zeit und Trainingseinheiten mit seiner Mannschaft, drei Jahre im Klub sind vielleicht sechs bei einem Verband. Was, wenn Klopp bei den beiden nächsten Turnieren erstmal scheitert?
Dazu fehlt naturgemäß die Möglichkeit, Wunschspieler zu verpflichten. Das verfügbare Spielermaterial ist stets identisch - egal ob der Trainer Joachim Löw, Hansi Flick, Nagelsmann oder eben Klopp heißt. Eine vorgefertigte Spielphilosophie überstülpen, funktioniert bei einer Nationalmannschaft nicht. Die Kunst ist es, aus dem Spielermaterial das beste rauszuholen. Sollte Klopp tatsächlich als Bundestrainer übernehmen, wird es höchst interessant sein zu beobachten, wie anpassungsfähig er ist.
Jürgen Klopp brachte die Fußball-Traditionalisten gegen sich auf
Gleichzeitig steht sein ohnehin schon angekratztes Image auf dem Spiel. Durch den überraschenden Wechsel als Global Sports Director zu Red Bull 2025 brachte Klopp Deutschlands Fußball-Traditionalisten gegen sich auf. Unser Klopp, der bodenständige Romantiker mit Pöhler-Kappe und auch mal einem Bier in der Hand, wechselt zum Inbegriff der Kommerzialisierung? Wie kann er nur?
Die gemeinen Fans der deutschen Nationalmannschaft, die sich alle zwei Jahre die Wangen schwarz-rot-gold bemalen, dürfte diese Thematik eher weniger interessiert haben. Und die dürfte auch nicht interessieren, dass sich Klopp bei Red Bull bisher weniger als Erfolgsgarant denn als Trainerkiller hervorgetan hat. Sollte Klopp aber als Bundestrainer scheitern, würde darunter sein Image in ganz Deutschland leiden.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".