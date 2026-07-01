Obwohl es auch große Risiken gibt: Darum muss der DFB jetzt auf Jürgen Klopp als Bundestrainer setzen

Bevor irgendeine Nation, geschweige denn Deutschland, auch nur eine einzige Sekunde bei diesem Mega-Event in Nordamerika gespielt hatte, wurde bereits über den sogenannten Schatten-Bundestrainer Jürgen Klopp und die Zukunft von Julian Nagelsmann spekuliert. "Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September", erwiderte sein Experten-Kollege Thomas Müller damals lachend. Jetzt haben wir Juli und aller Voraussicht nach ist Klopp in wenigen Tagen neuer Bundestrainer.

Nagelsmann scheiterte mit seiner Mannschaft blamabel im Sechzehntelfinale an Paraguay und hat in Deutschland jeglichen Rückhalt (außer vielleicht bei Kanzler Friedrich Merz) verloren. Obwohl Nagelsmann selbst weitermachen will, ist eine Trennung unausweichlich. Genau wie eine Bestellung Klopps zu seinem Nachfolger. Seit dem Ende der Ära Joachim Löw wird Klopp als Schatten-Bundestrainer gehandelt. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für eine Übernahme gekommen - obwohl sie sowohl für den DFB als auch für ihn selbst mit großen Risiken verbunden wäre.