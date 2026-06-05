Arijon Ibrahimovic soll in den Planungen des FC Bayern München nicht etwa als Leihspieler eine Rolle spielen, sondern als Rotationsspieler bei den Profis. Das berichtet Sky. Demnach sei man beim Rekordmeister mit der Entwicklung des deutschen U21-Nationalspielers in der abgelaufenen Saison beim 1. FC Heidenheim überaus zufrieden und plane ihn in einer ähnlichen Rolle ein, die Raphael Guerreiro zuletzt in München innehatte.
Obwohl er eine Rolle spielen soll! Verliert der FC Bayern einen Liebling von Vincent Kompany?
- Getty Images
Der Portugiese kam in seinem dritten Jahr bei den Bayern abermals nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus, absolvierte aber trotzdem 29 Pflichtspiele (über 1.200 Einsatzminuten) und kam am Ende der Saison trotz einiger Verletzungsprobleme auf sechs Tore und drei Vorlagen. Sein Vertrag wurde nicht mehr verlängert, daher verlässt Guerreiro die Bayern nach drei Jahren. Zuletzt kursierten gar Gerüchte über ein Karriereende.
Auch Ibrahimovic, der in der Offensive beide Flügelpositionen bekleiden kann, dürfte sich aufgrund der Dreifachbelastung durchaus Hoffnungen auf Einsatzzeiten machen. Zumal der designierte Neuzugang Ismael Saibari von der PSV Eindhoven besonders für das Zentrum eingeplant sei und sich der Transfer von Anthony Gordon für den linken Flügel zerschlagen hat.
Nun sei es laut Sky an Ibrahimovic, eine Entscheidung zu treffen. Der Vertrag des 20-Jährigen in München läuft 2027 aus. Ihm soll laut Sky ein Angebot für eine Verlängerung vorliegen, sollte er sich dagegen entscheiden, würde der Klub einen Verkauf forcieren.
FC Bayern: Für Arijon Ibrahimovic sollen einige Anfragen vorliegen
Diesbezüglich sollen Ibrahimovic schon Anfragen aus der Premier League, der Bundesliga und der Eredivisie vorliegen. Womöglich von Klubs, bei denen er mehr Spielzeit erhalten könnte. Aus der Bundesliga sollen Hoffenheim und Stuttgart an einem festen Transfer interessiert sein. Im Falle eines Verkaufs wollen sich die Bayern laut tz eine Rückkaufoption sichern. Aus dem europäischen Ausland wurden Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham und Crystal Palace sowie die PSV Eindhoven mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht.
Nach einer eher durchwachsenen Leihe zu Frosinone (23/24) und einem verheerenden Aufenthalt bei Lazio Rom (19 Einsatzminuten 2025) etablierte sich Ibrahimovic in der abgelaufenen Saison beim 1. FC Heidenheim sofort als Stammspieler und war einer der wenigen spielerischen Lichtblicke im Abstiegskampf des FCH. Er beendete die Saison mit zwei Toren und fünf Vorlagen in 34 Pflichtspielen. Besonders wichtig war jedoch die Spielzeit, die er von Trainer Frank Schmidt erhalten hatte (2.346 Minuten).
"Es war mir im Vorfeld wichtig, dass ich viel Einsatzzeit bekomme, um mich zu zeigen. Das ist gelungen und daher glaube ich, dass es ein sehr gutes Jahr für mich war", sagte er selbst nach seinem Abschied aus Heidenheim.