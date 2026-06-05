Obwohl er eine Rolle spielen soll! Verliert der FC Bayern einen Liebling von Vincent Kompany?

Der Portugiese kam in seinem dritten Jahr bei den Bayern abermals nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus, absolvierte aber trotzdem 29 Pflichtspiele (über 1.200 Einsatzminuten) und kam am Ende der Saison trotz einiger Verletzungsprobleme auf sechs Tore und drei Vorlagen. Sein Vertrag wurde nicht mehr verlängert, daher verlässt Guerreiro die Bayern nach drei Jahren. Zuletzt kursierten gar Gerüchte über ein Karriereende.

Auch Ibrahimovic, der in der Offensive beide Flügelpositionen bekleiden kann, dürfte sich aufgrund der Dreifachbelastung durchaus Hoffnungen auf Einsatzzeiten machen. Zumal der designierte Neuzugang Ismael Saibari von der PSV Eindhoven besonders für das Zentrum eingeplant sei und sich der Transfer von Anthony Gordon für den linken Flügel zerschlagen hat.

Nun sei es laut Sky an Ibrahimovic, eine Entscheidung zu treffen. Der Vertrag des 20-Jährigen in München läuft 2027 aus. Ihm soll laut Sky ein Angebot für eine Verlängerung vorliegen, sollte er sich dagegen entscheiden, würde der Klub einen Verkauf forcieren.