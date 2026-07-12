Sollte Bayern Boey an den Mann bringen, könnten Max Eberl und Co. laut Falk möglicherweise über ernsthafte Bemühungen um Kounde nachdenken. Aktuell gebe es allerdings keinen Anlass dazu. Rechts hinten besteht angesichts von Stanisic und Laimer zwar kein akuter Bedarf an Neuzugängen, der Franzose würde Bayerns Kader mit seiner enormen Qualität und Erfahrung aber natürlich bestens zu Gesicht stehen. Zudem ist Kounde auch als Innenverteidiger einsetzbar, wäre also eine erstklassige und flexible neue Option für die Abwehrreihe.

Ob sich Bayern, das für die beiden bisherigen Sommerneuzugänge Ismael Saibari und Nathaniel Brown schon insgesamt 100 Millionen Euro in die Hand genommen hat, eine Verpflichtung Koundes überhaupt leisten könnte, steht ohnehin auf einem anderen Blatt Papier. Der 27-Jährige steht in Barcelona, wo er unter Hansi Flick absolut gesetzt ist, schließlich noch langfristig unter Vertrag. Bis 2030 ist Koundes Kontrakt beim spanischen Meister datiert.

Auch in der französischen Nationalmannschaft ist der gebürtige Pariser derweil unverzichtbar. Bei allen sechs bisherigen Spielen der WM 2026 stand er in der Startelf des Teams von Trainer Didier Deschamps. Am Dienstag treffen Kounde und Co. im Halbfinale auf Spanien.