Einem Bericht von Bild-Fußballchef Christian Falk zufolge sind Bemühungen des FC Bayern München um Abwehrspieler Jules Kounde vom FC Barcelona in diesem Sommer möglich - unter einer Bedingung.
Nur unter einer Bedingung: FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Mega-Transfer von Frankreich-Star
Laut Falk soll Kounde auf Bayerns Zettel stehen und die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters hätten eine hohe Meinung von dem französischen Nationalspieler, heißt es. Damit der FCB bei Kounde konkret werden könnte, müssten allerdings zuvor in jedem Fall noch Spieler aus dem aktuellen Kader verkauft werden.
Das gelte allen voran für Sacha Boey, der momentan auf Koundes Hauptposition als Rechtsverteidiger Kaderplatz Nummer drei hinter Josip Stanisic und Konrad Laimer einnimmt. Boey war im vergangenen Halbjahr an Galatasaray verliehen worden, ein fester Transfer zum türkischen Meister zerschlug sich allerdings. Nun muss Bayern einen anderen Abnehmer für Boey finden, für den man sich eine Ablöse in Höhe von um die 15 Millionen Euro vorstellen soll. Weitere Akteure, die der FCB dringend verkaufen möchte, sind Joao Palhinha und Bryan Zaragoza, während man auch für Noel Aseko wohl demnächst Geld einnimmt.
FC Bayern hat bereits 100 Millionen Euro für Saibari und Brown ausgegeben
Sollte Bayern Boey an den Mann bringen, könnten Max Eberl und Co. laut Falk möglicherweise über ernsthafte Bemühungen um Kounde nachdenken. Aktuell gebe es allerdings keinen Anlass dazu. Rechts hinten besteht angesichts von Stanisic und Laimer zwar kein akuter Bedarf an Neuzugängen, der Franzose würde Bayerns Kader mit seiner enormen Qualität und Erfahrung aber natürlich bestens zu Gesicht stehen. Zudem ist Kounde auch als Innenverteidiger einsetzbar, wäre also eine erstklassige und flexible neue Option für die Abwehrreihe.
Ob sich Bayern, das für die beiden bisherigen Sommerneuzugänge Ismael Saibari und Nathaniel Brown schon insgesamt 100 Millionen Euro in die Hand genommen hat, eine Verpflichtung Koundes überhaupt leisten könnte, steht ohnehin auf einem anderen Blatt Papier. Der 27-Jährige steht in Barcelona, wo er unter Hansi Flick absolut gesetzt ist, schließlich noch langfristig unter Vertrag. Bis 2030 ist Koundes Kontrakt beim spanischen Meister datiert.
Auch in der französischen Nationalmannschaft ist der gebürtige Pariser derweil unverzichtbar. Bei allen sechs bisherigen Spielen der WM 2026 stand er in der Startelf des Teams von Trainer Didier Deschamps. Am Dienstag treffen Kounde und Co. im Halbfinale auf Spanien.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.