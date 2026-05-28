Noch vor der WM: FC Barcelona will nach Anthony Gordon einen weiteren Starstürmer verpflichten
Mundo Deportivo schreibt, dass es am Mittwoch in einem Hotel in Barcelona ein Treffen zwischen der sportlichen Führung des spanischen Meisters und Alvarez' Berater Fernando Hidalgo gegeben habe. Anwesend seien mit Juanma Lopez, dem Agenten der Barca-Profis Joan Garcia und Dani Olmo, sowie Andy Bara zwei weitere bekannte Spielerberater gewesen.
Laut Mundo Deportivo könnte die Einbeziehung Lopez' in den Wechselpoker entscheidend sein. Er verbrachte als Spieler einst zehn Jahre bei Atletico und pflegt gute Kontakte zu den Rojiblancos.
Diese sind auch nötig, denn Atletico will Alvarez eigentlich behalten. Der 26-Jährige, der 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Spanien kam, steht noch bis 2030 in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag. Angesichts der seit Monaten durch die Gazzetten wabernden Barca-Gerüchte und dem öffentlichen Schwärmen von Klubchef Joan Laporta soll Atletico dem Angreifer ein Preisschild von 150 Millionen Euro verpasst habe.
Die Blaugrana dagegen hoffen, einen Deal für eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni festzurren zu können. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass in Kürze ein erstes Angebot aus Katalonien in Madrid eintrudeln soll.
- Getty Images
Julian Alvarez ist heiß begehrt
Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem neuen Stoßstürmer für die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick. Routinier Robert Lewandowski verlässt den Klub mit auslaufendem Vertrag in diesem Sommer. Während Alvarez seit Monaten als Wunschkandidat gilt, soll der Plan B von Sportchef Deco der brasilianische Nationalstürmer Joao Pedro vom FC Chelsea sein.
Klarer Wunsch sei jedoch die Verpflichtung von Alvarez und diese soll nach dem Willen Barcelonas noch vor Argentiniens WM-Auftakt am 17. Juni gelingen. Sowohl Barcelona als auch Atletico seien bestrebt, dass sich ein möglicher Transfer in diesem Sommer nicht "zu einer Seifenoper" entwickele.
Alvarez hat eine starke Saison beim Tabellendritten in LaLiga hinter sich: In 49 Pflichtspielen erzielte er 20 Tore. Dazu legte er noch neun Treffer direkt auf. Er soll auch Begehrlichkeiten bei den Champions-League-Finalisten PSG und Arsenal wecken, favorisiere aber klar einen Wechsel innerhalb Spaniens.
FC Barcelona sticht Bayern bei Anthony Gordon aus
Noch weiter fortgeschritten soll Barcelonas Werben um Anthony Gordon sein. Laut übereinstimmender Medienberichte hat der Klub den FC Bayern im Werben um den Linksaußen ausgestochen. Am Donnerstag soll Gordon seinen Medizincheck absolvieren und anschließend einen bis 2031 gültigen Vertrag samt eines Jahresgehalts von 18 Millionen Euro unterschreiben. Newcastle soll 80 Millionen Euro Ablöse für ihn kassieren.
Präsident Laporta bestätigte gemäß Sport: "Der Transfer von Gordon ist in vollem Gange, ich wurde über alles auf dem Laufenden gehalten."
Die Rekordtransfers des FC Barcelona
- Ousmane Dembele: Kam 2017 für 148 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
- Philippe Coutinho: Kam 2018 für 135 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Antoine Griezmann: Kam 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Neymar: Kam 2013 für 88 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos
- Frenkie de Jong: Kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam