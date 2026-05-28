Noch vor der WM: FC Barcelona will nach Anthony Gordon einen weiteren Starstürmer verpflichten

Mundo Deportivo schreibt, dass es am Mittwoch in einem Hotel in Barcelona ein Treffen zwischen der sportlichen Führung des spanischen Meisters und Alvarez' Berater Fernando Hidalgo gegeben habe. Anwesend seien mit Juanma Lopez, dem Agenten der Barca-Profis Joan Garcia und Dani Olmo, sowie Andy Bara zwei weitere bekannte Spielerberater gewesen.

Laut Mundo Deportivo könnte die Einbeziehung Lopez' in den Wechselpoker entscheidend sein. Er verbrachte als Spieler einst zehn Jahre bei Atletico und pflegt gute Kontakte zu den Rojiblancos.

Diese sind auch nötig, denn Atletico will Alvarez eigentlich behalten. Der 26-Jährige, der 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach Spanien kam, steht noch bis 2030 in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag. Angesichts der seit Monaten durch die Gazzetten wabernden Barca-Gerüchte und dem öffentlichen Schwärmen von Klubchef Joan Laporta soll Atletico dem Angreifer ein Preisschild von 150 Millionen Euro verpasst habe.

Die Blaugrana dagegen hoffen, einen Deal für eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro plus Boni festzurren zu können. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass in Kürze ein erstes Angebot aus Katalonien in Madrid eintrudeln soll.