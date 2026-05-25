Niko Kovac ignoriert ihn zu fast 40 Prozent! Ein Profi des BVB erlebt ein unterirdisches Jahr 2026

Trainer Niko Kovac sagte anschließend, das lediglich mit Gelb geahndete Foul sei "fast ein Anschlag" gewesen. Fünf Tage später jedoch war Couto wieder fit und stand am 1. Spieltag der Bundesliga 90 Minuten auf dem Platz. 33 Spieltage später war es erneut Minute 90+5, in der der Außenverteidiger in den Fokus rückte. Beim Sieg in Bremen steuerte Couto den späten 2:0-Endstand bei.

Es war Coutos sechste Torbeteiligung (drei Tore, drei Vorlagen), gegenüber seinem verheerenden Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 500 Prozent. Das war es aber beinahe schon an guten Nachrichten über den 23-Jährigen. Couto hat nach nun zwei absolvierten Spielzeiten für seine horrende Ablösesumme von 25 Millionen Euro viel zu wenig Leistung gebracht und ist damit auf dem besten Weg, endgültig als Transferflop abgestempelt zu werden.

Dabei hatte es für ihn bedeutend besser begonnen in dieser Saison. Couto stand mehrfach in Folge in der Startelf und steigerte sich merklich. Er verringerte die große Bandbreite seiner vorherigen Unzulänglichkeiten - technische Fehler, schwaches Stellungsspiel, miese Zweikampfquote, zu geringe Physis - und schüttelte seine hohe Fehlerquote nach und nach ab. In der Offensive zog er häufig ins Zentrum, auch seine Flanken wurden besser. Fünf seiner sechs Torbeteiligungen brachte er in der Hinrunde zustande.