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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

Niederlande (Holland) bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Niederlande

Alles, was Ihr über den Kader der Niederlande für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst, erfahr Ihr hier.

Die Niederlande gelten seit Langem als Fußballgroßmacht. Wenn es darum geht, auf der größten Bühne Titel zu gewinnen, hatte die Mannschaft jedoch oft Pech. Die Niederlande erreichten dreimal das WM-Finale: 1974 und 1978 direkt nacheinander, dann wieder 2010. Dennoch scheiterten die Oranje bei allen drei Chancen.

2014 in Brasilien besiegten sie Titelverteidiger Spanien im Auftaktspiel mit 5:1 und nahmen damit Revanche für die Finalniederlage von 2010. Sie erreichten das Halbfinale, schieden dort jedoch nach einem zermürbenden Elfmeterschießen gegen Argentinien aus.

2018 fehlte Oranje, weil die Mannschaft nach Platz drei in der Qualifikationsgruppe hinter Frankreich und Schweden das Ticket nicht löste.

Bei der letzten Ausgabe des Turniers im Jahr 2022 mussten die Niederländer nach einem 2:2 nach Verlängerung erneut eine Niederlage gegen Argentinien im Elfmeterschießen hinnehmen.

Wird sich ihr Glück bei der kommenden Ausgabe des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada endlich wenden? Schauen wir uns den holländischen Kader für die WM 2026 an.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Niederlande (Holland) bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Im Tor sind die Niederlande gut aufgestellt und können aus mehreren starken Torhütern wählen. Bart Verbruggen von Brighton gilt derzeit als Favorit für den Posten des Stammtorhüters der Niederlande bei der WM.

    Mark Flekken wechselte im vergangenen Sommer zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga und gilt ebenfalls als Option für Ronald Koemans Mannschaft. Sunderlands Nummer 1, Robin Roefs, zählt ebenfalls zum Aufgebot.

    SpielerVerein 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Niederlande (Holland) bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    In der Abwehr zählt Oranje derzeit zu den besten Teams der Welt. Dem Kader mangelt es nicht an Verteidigern, Kapitän Virgil van Dijk führt sie an. Der Liverpool-Innenverteidiger strahlt Präsenz aus und soll die Abwehr erneut stabilisieren.

    Auch ohne den verletzten Matthijs de Ligt von Manchester United hat Trainer Ronald Koeman mit Micky van de Ven, Nathan Ake und Jan Paul van Hecke starke Alternativen.

    Auch auf den Außenbahnen ist die Auswahl stark. Denzel Dumfries soll rechts verteidigen, Jeremie Frimpong und Devyne Rensch stehen nicht im Kader. Für links hinten treten van de Ven und der junge Jorrel Hato an. Jurrien Timber geht nach einer starken Saison bei Arsenal ins Turnier.

    SpielerVerein
    Denzel DumfriesInter 
    Jurrien TimberArsenal
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkéManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Niederlande (Holland) bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Im Mittelfeld besitzen die Niederlande weniger personelle Optionen als in der Abwehr, doch sie setzen auf starke Spieler, die das Spiel aus der Mitte steuern und das Tempo bestimmen.

    Frenkie de Jong von Barcelona hat unter Hansi Flick zu alter Form zurückgefunden und zählt deshalb zu den wichtigsten Akteuren im niederländischen Kader. Seine Fähigkeit, das Mittelfeld zu kontrollieren und den Ball in die Angriffszonen zu tragen, wird für den Turniererfolg entscheidend sein.

    Neben dem Barça-Star könnten auch Tijjani Reijnders, der im vergangenen Sommer zu Manchester City wechselte, und Teun Koopmeiners von Juventus Turin Schlüsselrollen im Mittelfeld einnehmen. Auch Ryan Gravenberch von Liverpool hat sowohl für seinen Verein als auch für die Nationalmannschaft eine wichtige Rolle gespielt und könnte in Koemans Plänen eine zentrale Rolle einnehmen.

    Quinten Timber und Marten de Roon ergänzen das Team und geben dem Mittelfeld zusätzliche Tiefe.

    SpielerVerein
    Frenkie de JongBarcelona
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Niederlande (Holland) bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Neben einer starken Abwehr und einem soliden Mittelfeld sind die Niederländer auch im Angriff gut aufgestellt. Memphis Depay hat Robin van Persie als Rekordtorschützen der Oranje abgelöst und ist eine Schlüsselfigur im Sturm. Im letzten Drittel übernimmt er erneut die Verantwortung.

    Auch Cody Gakpo zeigte in der Nationalmannschaft starke Leistungen und kann beim Turnier zum Erfolg beitragen. Justin Kluivert, Donyell Malen und Brian Brobbey haben ihr Potenzial bereits gezeigt.

    Fazit: Die Niederländer sind in allen drei Spielbereichen stark besetzt und zählen zu den Teams, die bei der Weltmeisterschaft 2026 die K.o.-Runden erreichen wollen.

    SpielerVerein
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Niederländische Starspieler bei der WM 2026

    Die Niederländer haben in Abwehr, Mittelfeld und Angriff starke Spieler, und einige der besten Fußballer Europas tragen das orange Trikot. Wie bereits erwähnt, bildet der niederländische Rekordtorschütze Memphis Depay im Sturm ein Duo mit dem talentierten Cody Gakpo.

    Im Mittelfeld lenkt Frenkie de Jong mit seiner Ballbehandlung und Ruhe das Spiel. Er überzeugt derzeit bei Barcelona und half dem Verein beim Comeback in Europa. Tijjani Reijnders stärkt das niederländische Mittelfeld zusätzlich.

    In der Abwehr soll Innenverteidiger Virgil van Dijk die Angriffe des Gegners stoppen.

    Denzel Dumfries übernimmt auf den Außenbahnen eine wichtige Rolle. Der Profi von Inter Mailand zeigt bei seinem Verein Topform und war auch für Oranje auf den Flügeln entscheidend. Dumfries ist eine verlässliche Abwehrstütze und unterstützt regelmäßig den Angriff.

  • Netherlands 2026Getty

    Voraussichtliche Startelf der Niederlande (Holland) für die WM 2026

    Im Tor bleibt Bart Verbruggen die Nummer eins, Mark Flekken steht als Ersatz bereit.

    In der Abwehr setzt Koeman auf eine Viererkette mit Virgil van Dijk im Zentrum. Jurrien Timber und Jan Paul van Hecke gelten als Optionen für die Innenverteidigung. Micky van de Ven spielte zuletzt links und könnte vor Nathan Ake stehen, während Denzel Dumfries rechts agiert.

    Im Mittelfeld sollen Ryan Gravenberch und Frenkie de Jong als defensive Mittelfeldspieler agieren. Ihre Ruhe und Übersicht bestimmen das Tempo der Partie. Tijjani Reijnders komplettiert das Mittelfeld-Trio.

    Im Sturm setzen die Trainer auf Cody Gakpo, Memphis Depay und Donyell Malen, der bei der Roma eine starke zweite Saisonhälfte spielte.

    Voraussichtliche Startelf der Niederlande (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Memphis, Gakpo

Freundschaftsspiele
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