Niederlande (Holland) bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Die Niederlande gelten seit Langem als Fußballgroßmacht. Wenn es darum geht, auf der größten Bühne Titel zu gewinnen, hatte die Mannschaft jedoch oft Pech. Die Niederlande erreichten dreimal das WM-Finale: 1974 und 1978 direkt nacheinander, dann wieder 2010. Dennoch scheiterten die Oranje bei allen drei Chancen.

2014 in Brasilien besiegten sie Titelverteidiger Spanien im Auftaktspiel mit 5:1 und nahmen damit Revanche für die Finalniederlage von 2010. Sie erreichten das Halbfinale, schieden dort jedoch nach einem zermürbenden Elfmeterschießen gegen Argentinien aus.

2018 fehlte Oranje, weil die Mannschaft nach Platz drei in der Qualifikationsgruppe hinter Frankreich und Schweden das Ticket nicht löste.

Bei der letzten Ausgabe des Turniers im Jahr 2022 mussten die Niederländer nach einem 2:2 nach Verlängerung erneut eine Niederlage gegen Argentinien im Elfmeterschießen hinnehmen.

Wird sich ihr Glück bei der kommenden Ausgabe des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada endlich wenden? Schauen wir uns den holländischen Kader für die WM 2026 an.