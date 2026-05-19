"Nicht viele großartige Momente": Bereitet ein Star des BVB mit diesen Aussagen seinen Abgang vor?

Der Stürmer zieht vielmehr ein ziemlich ernüchterndes Saisonfazit. Auf die Frage, welcher Moment in der Saison der schönste für ihn gewesen sei, sagte er: "Ehrlich gesagt gab es nicht viel, weil wir nichts gewonnen haben. Wir sind im Pokal ausgeschieden, wir sind in der Champions League ausgeschieden - daher gab es nicht viele großartige Momente."

Der Guineer führte aus: "Der zweite Platz reicht uns auch nicht, denn wenn man für Dortmund spielt, will man Titel gewinnen. Natürlich ist die Bundesliga schwierig, aber wir sind auch im DFB-Pokal gescheitert. Es gab also in dieser Saison keine wirklich großartigen Momente."

Guirassy wird seit längerer Zeit schon mit einem Abgang im Sommer in Verbindung gebracht. Fenerbahce soll in den Verhandlungen mit dem 30-Jährigen zuletzt deutliche Fortschritte erzielt haben. Es gab wohl ein persönliches Gespräch zwischen Klubpräsident Sadettin Saran und dem BVB-Torjäger, von einer "Grundsatzvereinbarung" ist in dem Bericht bereits die Rede.