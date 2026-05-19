Vizemeister in der Bundesliga, Playoff-Aus in der Champions League, K.o. im Achtelfinale das DFB-Pokals - so lautet die Saisonbilanz von Borussia Dortmund. Und damit ist Stürmer Serhou Guirassy alles andere als zufrieden.
"Nicht viele großartige Momente": Bereitet ein Star des BVB mit diesen Aussagen seinen Abgang vor?
Der Stürmer zieht vielmehr ein ziemlich ernüchterndes Saisonfazit. Auf die Frage, welcher Moment in der Saison der schönste für ihn gewesen sei, sagte er: "Ehrlich gesagt gab es nicht viel, weil wir nichts gewonnen haben. Wir sind im Pokal ausgeschieden, wir sind in der Champions League ausgeschieden - daher gab es nicht viele großartige Momente."
Der Guineer führte aus: "Der zweite Platz reicht uns auch nicht, denn wenn man für Dortmund spielt, will man Titel gewinnen. Natürlich ist die Bundesliga schwierig, aber wir sind auch im DFB-Pokal gescheitert. Es gab also in dieser Saison keine wirklich großartigen Momente."
Guirassy wird seit längerer Zeit schon mit einem Abgang im Sommer in Verbindung gebracht. Fenerbahce soll in den Verhandlungen mit dem 30-Jährigen zuletzt deutliche Fortschritte erzielt haben. Es gab wohl ein persönliches Gespräch zwischen Klubpräsident Sadettin Saran und dem BVB-Torjäger, von einer "Grundsatzvereinbarung" ist in dem Bericht bereits die Rede.
- AFP
BVB droht wohl Guirassys Abgang
Guirassy steht in Dortmund zwar noch bis 2028 unter Vertrag, soll sich einem kürzlichen Bericht von Sky Sport zufolge aber für einen Wechsel im Sommer entschieden haben. Die Topklubs aus dem obersten Regal um Real Madrid oder Manchester City, die ihn wohl mittels einer entsprechenden Klausel für lediglich 40 Millionen Euro verpflichten könnten, klopfen zwar nicht an. Namhafte Interessenten gibt es aber dennoch, neben Fenerbahce sollen auch Tottenham Hotspur und die AC Mailand Guirassy im Auge haben.
Guirassy erzielte bereits 60 Tore für den BVB
Der 26-malige Nationalspieler war 2024 für eine Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt. In seiner ersten Saison schlug Guirassy direkt voll ein.
38 Tore und neun Vorlagen gelangen ihm inklusive der Klub-WM. In der soeben abgelaufenen Spielzeit kam Guirassy, der zwischenzeitlich eine längere Durststrecke ohne Treffer zu bewältigen hatte, auf 22 Saisontore sowie sechs Assists in 46 Pflichtspielen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.