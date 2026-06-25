"Nicht maximal schwerwiegend": Arzt prognostiziert genaue Ausfallzeit von Nico Schlotterbeck beim BVB

Der Heilungsprozess erfordert nun Geduld. Das betroffene Band müsse laut Lüring "erst einmal verheilen" und in den kommenden sechs Wochen durch eine Orthese oder eine Schiene stabilisiert werden.

Erst nach dem Ablauf dieser Phase könne das Sprunggelenk schrittweise wieder belastet werden. "Deshalb muss man mit mindestens drei Monaten rechnen", bekräftigte der Experte.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt den Dortmundern jedoch erhalten, da der 26-Jährige nach der Aktion zunächst noch eine Zeit lang auf dem Platz gestanden hatte. Für den Chirurgen ist dieser Umstand positiv zu bewerten: "Das spricht eher dafür, dass die Verletzung nicht maximal schwerwiegend ist."