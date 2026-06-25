Nico Schlotterbeck wird Deutschland und dem BVB nach seinem gegen die Elfenbeinküste erlittenen Innenbandriss im linken Sprunggelenk lange fehlen. Doch wie lange genau? Dazu haben die Ruhr Nachrichten Professor Christian Lüring, Orthopäde und Unfallchirurg am Klinikum Dortmund, befragt. "Damit muss man mindestens rechnen", betonte der Mediziner mit Blick auf eine Ausfallzeit von drei Monaten.
"Nicht maximal schwerwiegend": Arzt prognostiziert genaue Ausfallzeit von Nico Schlotterbeck beim BVB
Der Heilungsprozess erfordert nun Geduld. Das betroffene Band müsse laut Lüring "erst einmal verheilen" und in den kommenden sechs Wochen durch eine Orthese oder eine Schiene stabilisiert werden.
Erst nach dem Ablauf dieser Phase könne das Sprunggelenk schrittweise wieder belastet werden. "Deshalb muss man mit mindestens drei Monaten rechnen", bekräftigte der Experte.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt den Dortmundern jedoch erhalten, da der 26-Jährige nach der Aktion zunächst noch eine Zeit lang auf dem Platz gestanden hatte. Für den Chirurgen ist dieser Umstand positiv zu bewerten: "Das spricht eher dafür, dass die Verletzung nicht maximal schwerwiegend ist."
- AFP
Schlotterbeck wird BVB lange fehlen
An den personellen Konsequenzen für die Borussia ändert dies vorerst nichts. Der Innenverteidiger wird die komplette Vorbereitung auf die neue Spielzeit verpassen.
Auch Einsätze im Supercup gegen den FC Bayern München sowie beim Auftakt der Bundesligasaison sind damit ausgeschlossen. Ein realistisches Comeback im BVB-Trikot zeichnet sich wohl erst nach der Länderspielpause Ende September ab.
Trotz des vorzeitigen Aus bei der WM wird Schlotterbeck vorerst nicht nach Dortmund zurückkehren, sondern im Quartier des DFB-Teams in den USA verbleiben. "Er wird die Mannschaft unterstützen und die Mitspieler mit führen, auch für den Teamgeist", erklärte Sportdirektor Rudi Völler.
WM-Aus für Schlotterbeck: "Ich weiß, dass Nico ein harter Hund ist"
Die emotionale Tragweite der Verletzung wurde auch im familiären Umfeld deutlich. Bruder Keven Schlotterbeck, der das Spiel im Stadion in Toronto live verfolgte, äußerte sich bei MagentaTV sichtlich mitgenommen: "Es tut mir unendlich weh, dass die WM vorbei ist für ihn."
Der 29-jährige Profi des FC Augsburg ergänzte: "Ich weiß, dass Nico ein harter Hund ist. Dadurch, dass er nicht sofort aufstand, ist es auch nicht so einfach für den großen Bruder."
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.