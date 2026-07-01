Nicht Kylian Mbappe! Für Thierry Henry ist Frankreichs wichtigster Spieler ein anderer

Henrys Urteil: "Michael ist ein Freak. Wie er Dinge wahrnimmt, ist anders als bei anderen. Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie er will, weil er so viel schneller im Kopf ist, dann ist er leicht genervt. Aber welch ein Spieler!"

"Ich hatte das Privileg, ihn zu trainieren", führte er weiter aus: "Manchmal hat er im Training Dinge gemacht, da musste man sich zurückhalten, um nicht zu sagen: 'Wow!' Weil man das als Trainer nicht macht. Aber man spricht mit seinem Assistenten und sagt: 'Hast Du gesehen, was er gemacht hat?' (…) Dieser Junge ist auf einem anderen Planeten und er ist anders."

Während Olise beim FC Bayern die rechte Angriffsseite beackert, bietet ihn Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps im offensiven Mittelfeld auf. Eine Position, die Olise nach eigenen Angaben sehr gerne mag und die ihm offensichtlich auch liegt. Bei der WM-Endrunde steht er mittlerweile nach vier Partien schon bei fünf Torvorlagen, was einen neuen Rekord bedeutet. Dazu wäre er ihm beinahe auf spektakuläre Art und Weise gegen Schweden ein Traumtor gelungen.

In Frankreichs atemberaubender Abteilung Attacke tummeln sich neben Olise unter anderem auch Kapitän Kylian Mbappe und Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele. Trotz Mbappes Doppelpack im Duell mit den Schweden stellte Henry klar: "MVP wird immer Kylian sein, denn er legt Zahlen auf, wie es kein anderer schafft. Aber der wichtigste Spieler ist Michael Olise."