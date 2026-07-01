Frankreichs Sturmlegende Thierry Henry schwingt sich bei seinen Lobeshymnen auf Landsmann Michael Olise vom FC Bayern in immer neue Sphären auf.
Nicht Kylian Mbappe! Für Thierry Henry ist Frankreichs wichtigster Spieler ein anderer
Im Anschluss an Olises Gala beim 3:0 der französischen Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale gegen Schweden am Dienstagabend kürte er den Edeltechniker unter anderem zum "wichtigsten Spieler" beim Topfavoriten auf den Titelgewinn.
Henry leitete seine Arie bei Fox Sports ein, indem er Olise vor allem für dessen Defensivfähigkeiten lobte: "Wie ich es schon vor dem Beginn des Turniers gesagt habe: Was er ohne Ball veranstaltet, sucht seinesgleichen. Viele Leute fokussieren sich auf das, was ein Junge mit dem Ball macht. Und normalerweise ist es so, dass du, wenn du solch ein Spieler mit herausragender Technik bist, dann vergisst du manchmal deine Pflichten in der Defensive. Er tut das nicht!"
Der heutige TV-Experte kennt Olise bestens. Vor knapp zwei Jahren trainierte er ihn als Coach der französischen U23-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Henrys Truppe gewann damals die Silbermedaille. Olise kam in sechs Partien auf zwei Tore und fünf Assists.
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Henry über Olise: "Michael ist ein Freak"
Henrys Urteil: "Michael ist ein Freak. Wie er Dinge wahrnimmt, ist anders als bei anderen. Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie er will, weil er so viel schneller im Kopf ist, dann ist er leicht genervt. Aber welch ein Spieler!"
"Ich hatte das Privileg, ihn zu trainieren", führte er weiter aus: "Manchmal hat er im Training Dinge gemacht, da musste man sich zurückhalten, um nicht zu sagen: 'Wow!' Weil man das als Trainer nicht macht. Aber man spricht mit seinem Assistenten und sagt: 'Hast Du gesehen, was er gemacht hat?' (…) Dieser Junge ist auf einem anderen Planeten und er ist anders."
Während Olise beim FC Bayern die rechte Angriffsseite beackert, bietet ihn Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps im offensiven Mittelfeld auf. Eine Position, die Olise nach eigenen Angaben sehr gerne mag und die ihm offensichtlich auch liegt. Bei der WM-Endrunde steht er mittlerweile nach vier Partien schon bei fünf Torvorlagen, was einen neuen Rekord bedeutet. Dazu wäre er ihm beinahe auf spektakuläre Art und Weise gegen Schweden ein Traumtor gelungen.
In Frankreichs atemberaubender Abteilung Attacke tummeln sich neben Olise unter anderem auch Kapitän Kylian Mbappe und Ballon-d'Or-Sieger Ousmane Dembele. Trotz Mbappes Doppelpack im Duell mit den Schweden stellte Henry klar: "MVP wird immer Kylian sein, denn er legt Zahlen auf, wie es kein anderer schafft. Aber der wichtigste Spieler ist Michael Olise."
Frankreichs Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Mike Maignan AC Milan Tor Robin Risser Lens Tor Brice Samba Rennes Abwehr Ibrahima Konate Liverpool Abwehr Jules Kounde Barcelona Abwehr Theo Hernandez Al-Hilal Abwehr Lucas Hernandez PSG Abwehr Lucas Digne Aston Villa Abwehr Malo Gusto Chelsea Abwehr Dayot Upamecano Bayern Munich Abwehr William Saliba Arsenal Abwehr Maxence Lacroix Crystal Palace Mittelfeld Michael Olise Bayern München Mittelfeld Aurelien Tchouameni Real Madrid Mittelfeld Adrien Rabiot AC Milan Mittelfeld Warren Zaire-Emery PSG Mittelfeld Manu Kone Roma Mittelfeld Rayan Cherki Manchester City Mittelfeld N'Golo Kante Fenerbahce Angriff Kylian Mbappe Real Madrid Angriff Desire Doue PSG Angriff Ousmane Dembele PSG Angriff Marcus Thuram Inter Mailand Angriff Jean-Phillipe Mateta Crystal Palace Angriff Bradley Barcola PSG Angriff Maghnes Akliouche Monaco
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname