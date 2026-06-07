Neun Verletzte! Schießerei in der Nähe des englischen WM-Quartiers

Verdächtige seien noch nicht in Gewahrsam, das melden beide Zeitungen unter Berufung auf das Kansas City Police Department. Der Tatort ist etwa sieben Kilometer vom Swope Soccer Village entfernt, dem Quartier, welches die englische Auswahl um Trainer Thomas Tuchel für das Turnier beziehen wird. Noch befindet sich das Team im Rahmen seiner WM-Vorbereitung in Florida, wo am Samstag in Tampa ein Sieg gegen Neuseeland (1:0) gelang.

In Orlando wird England am Mittwoch noch gegen Costa Rica testen, um anschließend nach Kansas City zu kommen. Das erste Gruppenspiel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bestreitet England am 17. Juni gegen Kroatien.

Angesichts der zentralen Lage in den USA ist Kansas City bei den Teams ein beliebtes Hauptquartier. Neben England schlagen auch Weltmeister Argentinien sowie die Mannschaften aus Algerien und den Niederlanden ihre Lager dort auf.