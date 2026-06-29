Neuer Klub meldet angeblich Interesse an! Wende im Transferpoker um BVB-Star?

Adeyemi geht in der kommenden Saison ins letzte Jahr seines Vertrags, wäre also im Sommer 2027 ablösefrei, sollte der BVB mit dem Angreifer, der seit 2022 für Borussia Dortmund spielt, keine Verlängerung des Arbeitspapiers bewerkstelligen können.

Laut eines Berichts der Bild von Anfang Juni dürfte dieses Unterfangen aber schwierig werden oder sogar zum Scheitern verurteilt sein, denn angeblich würden beide Parteien derzeit Welten trennen. Adeyemi soll aktuell etwa 6,5 Millionen Euro jährlich verdienen, fordere aber über zehn Millionen.

Zudem hätten Adeyemi und seine Berater gerne eine Ausstiegsklausel, so die Bild weiter. Angesichts der eklatanten Schwankungen, die der 24-Jährige immer wieder in seinen Leistungen aufweist, dürften die Verantwortlichen beim BVB kaum vollumfänglich auf dessen Forderungen eingehen. Laut eines aktuellen Berichts der Ruhr Nachrichten soll es "mittlerweile zu Verstimmungen" bei den BVB-Bossen gekommen sein, da die Verhandlungen mit Adeyemi ins Stocken geraten sind.

Adeyemi ist weit davon entfernt, Stammspieler unter Niko Kovac zu sein. In der Liga kommt er auf 28 Einsätze von durchschnittlich 42 Minuten, im Kalenderjahr 2026 gelangen ihm in Meisterschaft und Champions League zusammengenommen vier Tore.