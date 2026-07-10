Die Zeitung schreibt jedoch ebenfalls, dass sie diese Spekulationen aktuell nicht verifizieren kann. Der Grund: Die El-Mala-Seite blocke alle Anfragen ab.

Nach Informationen von Sky wiederum hat die Kölner Vereinsführung der Borussia aus Dortmund bereits konkrete Rahmenbedingungen für ein potenzielles Geschäft übermittelt. Dem Vernehmen nach sind den Verantwortlichen des BVB alle Details bezüglich des Gehalts, eines möglichen Handgelds sowie der Ablösestruktur bereits bekannt. Dennoch gilt ein zeitnaher Durchbruch in den Verhandlungen als unwahrscheinlich.