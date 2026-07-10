Rund um den 1. FC Köln kursieren Gerüchte über eine angebliche Einigung von Senkrechtstarter Said El Mala mit Borussia Dortmund. Laut der Kölner Tageszeitung Express befürworten sowohl der 19-Jährige als auch seine als Beraterin fungierende Mutter einen Wechsel zu den Schwarzgelben, wenngleich der Deal an den exorbitanten Kölner Ablöseforderungen scheitern könnte.
Neue Gerüchte um Shootingstar der Bundesliga! BVB soll wohl Einigung auf Transfer erreicht haben
Die Zeitung schreibt jedoch ebenfalls, dass sie diese Spekulationen aktuell nicht verifizieren kann. Der Grund: Die El-Mala-Seite blocke alle Anfragen ab.
Nach Informationen von Sky wiederum hat die Kölner Vereinsführung der Borussia aus Dortmund bereits konkrete Rahmenbedingungen für ein potenzielles Geschäft übermittelt. Dem Vernehmen nach sind den Verantwortlichen des BVB alle Details bezüglich des Gehalts, eines möglichen Handgelds sowie der Ablösestruktur bereits bekannt. Dennoch gilt ein zeitnaher Durchbruch in den Verhandlungen als unwahrscheinlich.
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Köln möchte 50 Millionen Euro für Said El Mala sehen
Hintergrund ist die massive finanzielle Forderung der Domstädter. Um den 19-jährigen Offensivakteur aus seinem bis zum 30. Juni 2030 gültigen Vertrag herauszulösen, verlangt der 1. FC Köln inklusive aller erfolgsabhängigen Bonuszahlungen eine Gesamtsumme von rund 50 Millionen Euro.
Ein solches Gesamtpaket würde beim BVB die bisherige vereinsinterne Rekordablöse deutlich übertreffen und sorgt in der Dortmunder Führungsetage aktuell für eine spürbare Zurückhaltung.
Zwar ist das Interesse des BVB an dem schnellen Flügelspieler keineswegs zum Erliegen gekommen, doch intern existieren demnach erhebliche Zweifel, ob eine Verpflichtung zu diesen Konditionen wirtschaftlich darstellbar und sportlich sinnvoll ist. Aufseiten des Spielers hofft man derweil weiterhin auf eine Annäherung und einen kompromissbereiten Austausch beider Vereine.
Said El Mala spielte ein starkes erstes Jahr in der Bundesliga
El Mala hatte sich in der zurückliegenden Spielzeit mit 13 Toren und fünf Vorlagen in seiner Premierensaison in der Bundesliga zu einem der begehrtesten Talente im deutschen Fußball entwickelt.
Durch diese starke Quote spielte sich der Youngster nachhaltig in das Visier nationaler und internationaler Spitzenklubs. Zuletzt hieß es, El Malas Mutter habe den Interessenten aus England eine Absage erteilt.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.