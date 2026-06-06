Es war eines der großen Transferthemen der vergangenen Tage: Ein 50 Millionen Euro schwerer Wechsel von Kölns Offensivspieler Said El Mala zum FC Brentford schien bereits in trockenen Tüchern, platzte dann aber doch noch. Ist das die Chance für Borussia Dortmund?
Neue Chance auf Said El Mala? Nico Schlotterbeck könnte BVB offenbar Mega-Transfer ermglichen
Einem Bericht des EXPRESS zufolge ist ein Wechsel El Malas zum BVB wieder ein denkbares Szenario. Die Borussia war ebenso wie der FC Bayern in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Kölner Supertalent in Verbindung gebracht worden, ehe sich zuletzt eigentlich die Premier League als El Malas wahrscheinlichstes Ziel herauskristallisierte. Eigentlich.
Dem Vernehmen nach soll Sabrina El Mala, die Mutter des 19-Jährigen, kurz vor Vollzug des Brentford-Wechsels doch noch ihr Veto eingelegt haben. Sabrina El Mala kümmert sich mittlerweile vordergründig um die Karriereentscheidungen ihrer Söhne Said und auch Malek, der ebenfalls beim FC unter Vertrag steht und derzeit für die zweite Mannschaft der Domstädter spielt.
Wird Nico Schlotterbeck zum Vermittler bei El Mala?
Laut EXPRESS hat Mama El Mala statt Brentford nun mehrere andere Zukunftsoptionen an der Angel, unter anderem eben den BVB. Mit Dortmunds Nico Schlotterbeck versteht sich Said El Mala demnach sehr gut, wird der Abwehrchef möglicherweise zum entscheidenden Vermittler für die Borussia?
Für den FC könnte die Causa El Mala indes ziemlich bitter enden. Mit Brentford hatte man sich wohl auf eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen geeinigt. Nun könnten bei einem künftigen Transfer des Flügelspielers, dessen Vertrag bis 2030 läuft, lediglich 30 Millionen Euro für Köln herausspringen. Zwar hofft El Malas Mutter laut EXPRESS im Falle eines Wechsels auf ein 80 Millionen Euro schweres Gesamtpaket - 50 Millionen davon sollen sich allerdings aus Handgeld und Gehalt für Said und seine Familie zusammensetzen.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.