Neue Chance auf Said El Mala? Nico Schlotterbeck könnte BVB offenbar Mega-Transfer ermglichen

Einem Bericht des EXPRESS zufolge ist ein Wechsel El Malas zum BVB wieder ein denkbares Szenario. Die Borussia war ebenso wie der FC Bayern in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Kölner Supertalent in Verbindung gebracht worden, ehe sich zuletzt eigentlich die Premier League als El Malas wahrscheinlichstes Ziel herauskristallisierte. Eigentlich.

Dem Vernehmen nach soll Sabrina El Mala, die Mutter des 19-Jährigen, kurz vor Vollzug des Brentford-Wechsels doch noch ihr Veto eingelegt haben. Sabrina El Mala kümmert sich mittlerweile vordergründig um die Karriereentscheidungen ihrer Söhne Said und auch Malek, der ebenfalls beim FC unter Vertrag steht und derzeit für die zweite Mannschaft der Domstädter spielt.