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Kein Thema bestimmt den deutschen Fußball dieser Tage mehr als das Drama um Jamal Musiala. Zu allem Überfluss hat der Mittelfeldspieler des FC Bayern München nun den nächsten gesundheitlichen Rückschlag erlitten.

Der Stern von Musiala beim FC Bayern München ging schnell auf. Rund ein Jahr nach seinem Wechsel von Chelseas U19 debütierte er im Alter von 17 Jahren Ende Juni 2020 für die Profis. Die Geburt eines Hoffnungsträgers und kommenden Superstars. Inzwischen stehen 237 Einsätze, 71 Tore und 46 Assists für den 23-Jährigen beim deutschen Rekordmeister zu Buche.

Dabei bleibt es vorerst auch. Denn Musiala hat den nächsten Rückschlag erlitten. Muskelfaserriss. Die nächste wochenlange Pause. Dazu die seit Tagen anhaltenden Diskussionen über die Folgen seiner neurologischen Dysfunktion. Ein schlechteres Timing hätte es kaum geben können. Seine Karriere steht tatsächlich am Scheideweg.

SPOX fasst die Leidenszeit von Musiala chronologisch zusammen.