Nächster Abgang beim BVB: SV Elversberg schlägt bei Borussia Dortmund zu

Campbell weilte bereits in der vergangenen Saison nicht bei den Schwarzgelben. Schon im vergangenen Sommer wollte er sich dem VfB Stuttgart anschließen, ein Wechsel scheiterte jedoch an unterschiedlichen Vorstellungen der Vereine bezüglich der Ablöse. Letztlich wurde Campbell an die TSG Hoffenheim verliehen, wo er jedoch nur auf magere 74 Einsatzminuten in fünf Kurzeinsätzen bei den Profis in der Bundesliga kam.

Auf nur zwei mehr Profieinsätze kam Campbell letztlich bei den BVB, seitdem er 2024 hochgezogen wurde. Der 20 Jahre junge Offensivspieler kam 2022 aus der U19 des isländischen Klubs Breidablik zu den Schwarzgelben und überzeugte in den Jugendmannschaften des BVB mit Tempo und Torgefahr.

In 58 Spiele für die U19 und U17 kam er auf 19 Tore und 21 Vorlagen. Auch in der Reserve sorgte er schon für Aufsehen: In 13 Drittliga-Spielen erzielte er zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.