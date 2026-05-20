Nachfolger von Julian Brandt? BVB schaut offenbar in die Niederlande

In einem Gespräch mit Noordhollands Dagblad bestätigte Mijnans das Interesse einiger Klubs, wollte jedoch keine konkreten Details verraten. "Das ist alles noch sehr früh", sagte er. "Ich denke, ich würde am besten in die deutsche oder italienische Liga passen."

Beim BVB wird im Sommer durch Julian Brandts ablösefreien Abgang ein Kaderplatz im offensiven Mittelfeld frei. Aus Deutschland soll sich auch Bayer Leverkusen für Mijnans interessieren.

Er wechselte 2023 für 2,5 Millionen Euro von Sparta Rotterdam nach Alkmaar und etablierte sich dort sofort als Leistungsträger. Vergangenen Sommer strebte Mijnans eigentlich einen Wechsel zur PSV Eindhoven an. Diesen untersagte AZ aber, woraufhin Mijnans eine Gehaltserhöhung und das Versprechen bekam, in diesem Sommer zu einem großen, ausländischen Klub wechseln zu dürfen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2028.