Das berichtet die niederländische Regionalzeitung Noordhollands Dagblad, die ihren Sitz in Alkmaar hat. Mijnans blickt auf eine überragende Saison zurück: Dem 26-jährigen Spielmacher gelangen in 50 Pflichtspieleinsätzen 21 Tore und neun Assists, als Krönung gewann er mit AZ den niederländischen Pokal.
Nachfolger von Julian Brandt? BVB schaut offenbar in die Niederlande
In einem Gespräch mit Noordhollands Dagblad bestätigte Mijnans das Interesse einiger Klubs, wollte jedoch keine konkreten Details verraten. "Das ist alles noch sehr früh", sagte er. "Ich denke, ich würde am besten in die deutsche oder italienische Liga passen."
Beim BVB wird im Sommer durch Julian Brandts ablösefreien Abgang ein Kaderplatz im offensiven Mittelfeld frei. Aus Deutschland soll sich auch Bayer Leverkusen für Mijnans interessieren.
Er wechselte 2023 für 2,5 Millionen Euro von Sparta Rotterdam nach Alkmaar und etablierte sich dort sofort als Leistungsträger. Vergangenen Sommer strebte Mijnans eigentlich einen Wechsel zur PSV Eindhoven an. Diesen untersagte AZ aber, woraufhin Mijnans eine Gehaltserhöhung und das Versprechen bekam, in diesem Sommer zu einem großen, ausländischen Klub wechseln zu dürfen. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2028.
Mijnans wartet noch auf sein Debüt für die Nationalmannschaft
Auf das zusätzliche Jahr in Alkmaar blickt Mijnans mit "gemischten Gefühlen" zurück. "Wir haben den Pokal gewonnen, und ich habe meine persönlichen Ziele in Bezug auf Tore und Vorlagen problemlos erreicht. Aber wenn ich zu PSV gegangen wäre, hätte ich auch etwas gewonnen, oder? Und dann wäre ich vielleicht ein Stück näher an der Nationalmannschaft gewesen."
PSV wurde niederländischer Meister. Der ehemalige U21-Nationalspieler wartet noch auf seinen ersten Einsatz für die Elftal. Obwohl Mijnans bisweilen gehandelt wurde, gilt er nicht als ernsthafter Kandidat für das WM-Aufgebot von Trainer Ronald Koeman.