Nach Zusammenprall: Schiedsrichter gibt BVB-Star nach Abpfiff Rote Karte

Beim Versuch, an den Ball zu kommen, war der Nationalspieler in der 55. Minute in Dankerts Rücken gelaufen. Der Referee fiel zu Boden und benötigte eine kurze Pause, ehe er das Spiel fortsetzen konnte. Nmecha half ihm auf die Beine. Nach dem Abpfiff folgte ein "spezieller Trikottausch", wie der BVB in den Sozialen Medien schrieb und dazu ein Foto von Nmecha mit der Roten Karte zeigte.