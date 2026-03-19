Luca Reggiani steht offenbar kurz vor der Unterzeichnung eines langfristigen Vertrags bei Borussia Dortmund. Dies berichtet Sky.
Nach emotionalem Jubelsturm: BVB steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung mit einem Abwehr-Juwel
Demnach soll das neue Arbeitspapier des jungen Innenverteidigers bis 2029 gültig sein - sein bisheriger Vertrag wäre 2027 ausgelaufen. Zuletzt sorgte der 18-Jährige für große Jubelstürme und Emotionen, als er beim erst zweiten Bundesliga-Startelfeinsatz gegen den FC Augsburg (2:0) seinen Premierentreffer erzielt hatte und sich dermaßen freute, "dass er gar nicht wusste, wohin mit sich", schwärmte Coach Niko Kovac. Die Emotionen seien "wunderschön" gewesen.
Mitspieler, Trainer, Fans - sie alle freuten sich mit Reggiani, der im Alter von 18 Jahren und 64 Tagen zum jüngsten italienischen Torschützen der Bundesliga-Historie avancierte. Und vielleicht erlebte an diesem Samstagnachmittag bereits eines der Gesichter des "neuen" BVB seinen ersten großen Moment.
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Wird Reggiani beim BVB langfristig der Nachfolger von Nico Schlotterbeck?
Sollte die Vertragsunterschrift demnächst vollzogen werden, kann dies als erster Schritt eines etwas größeren Umbruchs beim BVB angesehen werden. Gerade in der Innenverteidigung steht bei Niklas Süle bereits der Abgang fest - Top-Spieler Nico Schlotterbeck zögert weiterhin mit einer Entscheidung über seine Zukunft und könnte ebenfalls abwandern.
Nicht nur deswegen hat Sportdirektor Sebastian Kehl frühzeitig die Kommunikation mit der Seite des Italieners gesucht. "Da bin ich schon seit Wochen in Gesprächen, und natürlich werden wir versuchen, vorwärts zu kommen", erklärte Kehl nach dem Erfolg über die Augsburger. Gleichzeitig soll Reggiani auch Paradebeispiel für weitere Youngster sein: Kehl sprach von einem "Signal nach innen", junge Spieler könnten "nachrücken" und schon in den kommenden Wochen "mehr Spielzeit bekommen". Er forderte, dass der Nachwuchs "den nächsten Schritt" machen müsse, betonte zugleich aber auch: Man wisse, "dass wir an der einen oder anderen Stelle auch Verpflichtungen machen werden".
Reggiani steht seit Sommer 2024 bei den Dortmundern unter Vertrag und feierte im Februar diesen Jahres sein Debüt in der Bundesliga. Dem Bericht zufolge habe der italienische U19-Nationalspieler am Donnerstagnachmittag bereits für ein potenzielles und offizielles Verkündungsvideo posiert.
Auslaufende Verträge beim BVB:
Spieler
Position
Alter
Niklas Süle
Abwehr
30 Jahre
Salih Özcan
Mittelfeld
28 Jahre
Julian Brandt
Mittelfeld
29 Jahre