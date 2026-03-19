Nach emotionalem Jubelsturm: BVB steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung mit einem Abwehr-Juwel

Sollte die Vertragsunterschrift demnächst vollzogen werden, kann dies als erster Schritt eines etwas größeren Umbruchs beim BVB angesehen werden. Gerade in der Innenverteidigung steht bei Niklas Süle bereits der Abgang fest - Top-Spieler Nico Schlotterbeck zögert weiterhin mit einer Entscheidung über seine Zukunft und könnte ebenfalls abwandern.

Nicht nur deswegen hat Sportdirektor Sebastian Kehl frühzeitig die Kommunikation mit der Seite des Italieners gesucht. "Da bin ich schon seit Wochen in Gesprächen, und natürlich werden wir versuchen, vorwärts zu kommen", erklärte Kehl nach dem Erfolg über die Augsburger. Gleichzeitig soll Reggiani auch Paradebeispiel für weitere Youngster sein: Kehl sprach von einem "Signal nach innen", junge Spieler könnten "nachrücken" und schon in den kommenden Wochen "mehr Spielzeit bekommen". Er forderte, dass der Nachwuchs "den nächsten Schritt" machen müsse, betonte zugleich aber auch: Man wisse, "dass wir an der einen oder anderen Stelle auch Verpflichtungen machen werden".

Reggiani steht seit Sommer 2024 bei den Dortmundern unter Vertrag und feierte im Februar diesen Jahres sein Debüt in der Bundesliga. Dem Bericht zufolge habe der italienische U19-Nationalspieler am Donnerstagnachmittag bereits für ein potenzielles und offizielles Verkündungsvideo posiert.