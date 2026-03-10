Seit dem Wochenende ist bekannt: Julian Brandt wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Der auslaufende Vertrag des 29-Jährigen, der bereits seit 2019 für den BVB spielt, wird nicht verlängert. Nach Informationen der Bild-Zeitung fiel die Entscheidung vorwiegend aus finanziellen Gründen. Die Gehaltstruktur solle "klarer und schlanker" werden. Darüber hinaus wolle man eine neue Hierarchie aufbauen. Für Brandt selbst, dem als ablösefreier Spieler nun ein ordentliches Handgeld winkt, bieten sich nun voraussichtlich einige Optionen.
Nach beschlossenem Aus beim BVB: Julian Brandt hat offenbar klare Tendenz
Die Tendenz geht allerdings, wie sowohl die Bild-Zeitung als auch Sky berichten, eindeutig in Richtung Ausland. Was nach Ansicht von BVB-Reporter Jochen Tittmar "enorm schade" für die Bundesliga wäre. Laut Sky präferiert Brandt einen Wechsel in eine der europäischen Top-Ligen, soll sich sowohl einen Transfer nach England als auch nach Spanien oder Italien vorstellen können.
Auch FC Barcelona an Julian Brandt interessiert?
Im Winter habe er zwei konkrete Angebote aus England noch abgelehnt, damals sei die Tendenz auf beiden Seiten aber noch in Richtung Verbleib gegangen. Laut Sky beobachten sowohl der FC Barcelona als auch der FC Arsenal, der irgendwie trotz Tabellenplatz 1 aktuell an sehr vielen Spielern interessiert sein soll, Brandts Situation. Konkrete Angebote habe es aber noch nicht gegeben. Im Herbst hatte es Gerüchte um ein Interesse von Aston Villa gegeben.
Julian Brandt: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 32
- Tore: 10
- Vorlagen: 3
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.