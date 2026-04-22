Nach Aus beim BVB: Top-Klub will offenbar Sebastian Kehl unbedingt haben

Kehl gilt derzeit als Favorit auf den Posten des neuen Sportdirektors bei Tottenham Hotspur. Nach Informationen von Sky hat der Vorstand des englischen Erstligisten großes Vertrauen in ihn und plant, dass der langjährige Funktionär der Dortmunder gemeinsam mit Johan Lange in der Rolle des Technischen Direktors den Kader des aktuell abstiegsgefährdeten Teams neu strukturiert.

Ausschlaggebend für das positive Bild sollen laut dem Bezahlsender vor allem Kehls Vergangenheit als Topspieler, seine ausgeprägten Führungsfähigkeiten sowie sein weitreichendes internationales Netzwerk gewesen sein. Eine zeitnahe Entscheidung ist dem Bericht zufolge allerdings nicht zu erwarten.