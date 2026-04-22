Die Entlassung von Sebastian Kehl als Sportdirektor von Borussia Dortmund ist noch nicht lange her. Nun soll der 46-Jährige das Interesse eines englischen Vereins auf sich gezogen haben.
Nach Aus beim BVB: Top-Klub will offenbar Sebastian Kehl unbedingt haben
Kehl gilt derzeit als Favorit auf den Posten des neuen Sportdirektors bei Tottenham Hotspur. Nach Informationen von Sky hat der Vorstand des englischen Erstligisten großes Vertrauen in ihn und plant, dass der langjährige Funktionär der Dortmunder gemeinsam mit Johan Lange in der Rolle des Technischen Direktors den Kader des aktuell abstiegsgefährdeten Teams neu strukturiert.
Ausschlaggebend für das positive Bild sollen laut dem Bezahlsender vor allem Kehls Vergangenheit als Topspieler, seine ausgeprägten Führungsfähigkeiten sowie sein weitreichendes internationales Netzwerk gewesen sein. Eine zeitnahe Entscheidung ist dem Bericht zufolge allerdings nicht zu erwarten.
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Kehl: Auch der HSV scheint Interesse zu haben
Kehl selbst habe sich noch nicht festgelegt, ob er nach seinem unerwarteten Abschied aus Dortmund unmittelbar wieder eine neue Aufgabe übernehmen möchte. Darüber hinaus soll ihm auch Interesse von anderen Vereinen vorliegen.
Schon kurz nach Kehls Aus beim BVB waren vom englischen Telegraph die Spurs bereits als potenzieller neuer Klub genannt worden. Der Weg auf die Insel soll für Kehl aber nicht die einzige Option sein. Wie die Hamburger Abendzeitung berichtete, ist er ein Kandidat beim Hamburger SV und soll demnach einem Wechsel in die Hansestadt nicht abgeneigt sein.
Kehl beim BVB mit gemischter Transferbilanz
In Dortmund war er im Juli 2022 zum Sportdirektor aufgestiegen, nachdem er seit Juni 2018 als Leiter der Lizenzspielerabteilung fungiert hatte. In seine Amtszeit konnte er eine gemischte Transferbilanz vorweisen. Zwar kann Kehl die Verpflichtungen von Leistungsträgern wie Felix Nmecha, Waldemar Anton und Serhou Guirassy vorweisen, gleichzeitig fehlt es dem Kader seit dem Abgang von Jude Bellingham an absoluter Weltklasse.
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Sebastian Kehl: Die teuersten Neuzugänge als BVB-Sportdirektor
- Maxi Beier: 28,5 Millionen Euro
- Felix Nmecha : 30 Millionen Euro
- Karim Adeyemi: 30 Millionen Euro
- Jobe Bellingham: 30,5 Millionen Euro
- Sebastien Haller: 31 Millionen Euro