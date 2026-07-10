Treibender Faktor soll dabei vor allem Klopp sein. Der ehemalige Coach der Schwarzgelben habe entsprechende Überlegungen bereits vor Wochen angeschoben, heißt es. Noch ist der 59-Jährige als 'Global Head of Soccer' bei Red Bull tätig, jedoch möchte ihn der DFB gerne als Nachfolger von Julian Nagelsmann installieren und zum neuen Bundestrainer machen.

Entsprechende Verhandlungen zwischen dem deutschen Verband und Red Bull sollen bereits laufen, schließlich ist Klopp beim Brausehersteller noch bis Ende 2029 unter Vertrag. Die Zahlung einer Ablösesumme wurde ebenso diskutiert wie eine Weiterbeschäftigung des 59-Jährigen als Markenbotschafter für Red Bull.