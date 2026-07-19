"Müssen uns eingestehen, dass wir komplett versagt haben": Schonungslose Kritik an WM-Auftritt des DFB-Teams

"Wir müssen uns auch eingestehen, dass wir komplett versagt haben, und das jetzt das dritte Mal in Folge. Ich habe immer Scherze gemacht mit meinen italienischen Freunden, vielleicht ist es besser, gar nicht zur WM zu gehen, als sofort nach Hause zu gehen. Das ist schon brutal peinlich", meinte Klinsmann.

Es tue "weh, wo wir jetzt angekommen sind im Moment und deswegen ist die Hoffnung da, dass man jetzt sich von den anderen viele Dinge abschaut und wieder die gesamte Kultur ändert bei uns, um wieder anzugreifen. Aber wir sind weit, weit weg von der Weltspitze. Der allererste Schritt ist es, das einzugestehen."

Für eine Rückkehr zum Erfolg müsse man laut dem ehemaligen Bundestrainer "über die Grenzen" hinaus blicken. Es sei "wichtig, sich Informationen einzuholen", wie bei anderen Teams gearbeitet werde, "um das eigene Produkt wieder besser zu machen", so Klinsmann, der betonte: "Da haben wir jetzt einen steinigen Weg vor uns."