Im Interview mit dem SID bemängelt der 61-Jährige, dass sich der DFB in den vergangenen Jahren auf seinem Weg verrannt habe. Zunächst müsse man sich dessen bewusst werden und Fehler eingestehen, damit eine Wende eingeleitet werden könne.
"Müssen uns eingestehen, dass wir komplett versagt haben": Schonungslose Kritik an WM-Auftritt des DFB-Teams
"Wir müssen uns auch eingestehen, dass wir komplett versagt haben, und das jetzt das dritte Mal in Folge. Ich habe immer Scherze gemacht mit meinen italienischen Freunden, vielleicht ist es besser, gar nicht zur WM zu gehen, als sofort nach Hause zu gehen. Das ist schon brutal peinlich", meinte Klinsmann.
Es tue "weh, wo wir jetzt angekommen sind im Moment und deswegen ist die Hoffnung da, dass man jetzt sich von den anderen viele Dinge abschaut und wieder die gesamte Kultur ändert bei uns, um wieder anzugreifen. Aber wir sind weit, weit weg von der Weltspitze. Der allererste Schritt ist es, das einzugestehen."
Für eine Rückkehr zum Erfolg müsse man laut dem ehemaligen Bundestrainer "über die Grenzen" hinaus blicken. Es sei "wichtig, sich Informationen einzuholen", wie bei anderen Teams gearbeitet werde, "um das eigene Produkt wieder besser zu machen", so Klinsmann, der betonte: "Da haben wir jetzt einen steinigen Weg vor uns."
- Getty Images
Jürgen Klopp soll DFB-Team aus der Krise führen
Die deutsche Mannschaft war bei der WM 2026 auf blamable Art und Weise bereits im Sechzehntelfinale am krassen Außenseiter aus Paraguay gescheitert. Nach den zwei Vorrunden-Scheitern 2018 und 2022 war es das dritte enttäuschende Abschneiden einer DFB-Elf bei einer WM in Serie.
Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm in der Folge seinen Hut und einigte sich mit dem Verband auf eine Auflösung seines eigentlich noch bis nach der EM 2028 laufenden Arbeitspapiers.
Die Nachfolge des Ex-Bayern- und -Leipzig-Coaches soll nun Jürgen Klopp antreten. Mit diesem befänden sich die Verhandlungen "auf der Zielgeraden", wie ein namentlich nicht genannter DFB-Funktionär in der vergangenen Woche dem SID mitteilte.
Eine offizielle Verkündung Klopps wäre Anfang der kommenden Woche denkbar. Das erste Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer steht am 24. September in Amsterdam in der Nations League gegen die Niederlande an.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".