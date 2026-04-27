Mit Lionel Messi feierte er riesige Erfolge: Real Madrid plant wohl Trainerhammer

In der spanischen Radiosendung El Partidazo de COPE heißt es, die Königlichen hätten Kontakt zum argentinischen Nationaltrainer aufgenommen und die Möglichkeit eines Wechsels nach Madrid zur neuen Saison abgeklopft.

Scaloni, der einst einen Großteil seiner Profilaufbahn in Spanien verbrachte, bereitet sich aktuell auf die Weltmeisterschaftsendrunde mit seiner Albiceleste vor. Der Titelverteidiger gilt als einer der heißen Anwärter auf den Triumph in den USA, Kanada und Mexiko. Scalonis Vertrag läuft noch bis Ende Dezember 2026.

Angesprochen auf ein mögliches Ende seines Engagements beim Verband AFA nach dem Turnier sagte Scaloni im März: "Ich denke an die bevorstehenden Aufgaben und nicht zu weit in die Zukunft. Das ist nicht zielführend, sondern lenkt nur ab. Ich habe zu unserem Präsidenten (Claudio Tapia, d. Red.) ein tolles Verhältnis. Sollte es nötig sein, dass wir uns zusammensetzen und reden, dann werde ich das ohne zu zögern tun."