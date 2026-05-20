Mit dem DFB gewann er schon einen Titel! Toptalent des FC Bayern vor WM-Teilnahme - mit einer anderen Nation

In der Vergangenheit sammelte Nasrawe einige Einsätze für deutsche U-Nationalmannschaften. Mit der U17 gewann er im Februar 2024 sogar das prestigeträchtige internationale Turnier Torneio Internacional Algarve. Letztmals für den DFB im Einsatz war er im Mai 2024.

Anfang des Jahres erhielt Nasrawe seinen irakischen Pass, zum Einsatz kam er für die Mannschaft des australischen Nationaltrainers Graham Arnold bis dato aber noch nicht. Eine Teilnahme an der WM ist Nasrawe nach der Aufnahme in den vorläufigen WM-Kader noch nicht sicher. Arnold nominierte 34 Spieler, bis zur Deadline am 1. Juni muss er noch acht streichen. Am 4. Juni steigt das finale Testspiel gegen Spanien.

Der Irak hat sich durch einen Sieg gegen Bolivien im Interkontinental-Playoff zum zweiten Mal nach 1986 für eine WM qualifiziert. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko trifft Arnolds Mannschaft in der Gruppenphase auf Frankreich, Senegal und Norwegen. Über international bekannte Spieler verfügt der Irak aktuell nicht