Nasrawe wurde 2007 in München geboren und wechselte im Alter von acht Jahren zum FC Bayern. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften, ehe er sich in der Hinrunde dieser Saison bei der Reserve in der viertklassigen Regionalliga als Stammspieler etablierte.
Mit dem DFB gewann er schon einen Titel! Toptalent des FC Bayern vor WM-Teilnahme - mit einer anderen Nation
Im Winter wechselte Nasrawe leihweise zur SV Ried, dem Aufsteiger in die österreichische Bundesliga. Dort kam der Mittelfeldspieler zunächst meist nur von der Bank, zuletzt stand er viermal in Folge in der Startelf. Unter anderem am Dienstag im Halbfinale des Europacup-Playoffs gegen den Wolfsberger AC. Ried gewann 2:1 und duelliert sich nun mit Rekordmeister SK Rapid um den letzten Startplatz für die Conference-League-Qualifikation.
Danach endet die Leihe, sein Vertrag beim FC Bayern gilt bis 2027 - auf sein Debüt für die Münchner Profis wartet er noch. Insgesamt absolvierte Nasrawe im Erwachsenenfußball bis dato 21 Regionalligaspiele für die Reserve des FC Bayern (ein Tor, sechs Assists) sowie 14 Bundesligaspiele in Österreich (kein Scorerpunkt).
Irak zum zweiten Mal nach 1986 für eine WM qualifiziert
In der Vergangenheit sammelte Nasrawe einige Einsätze für deutsche U-Nationalmannschaften. Mit der U17 gewann er im Februar 2024 sogar das prestigeträchtige internationale Turnier Torneio Internacional Algarve. Letztmals für den DFB im Einsatz war er im Mai 2024.
Anfang des Jahres erhielt Nasrawe seinen irakischen Pass, zum Einsatz kam er für die Mannschaft des australischen Nationaltrainers Graham Arnold bis dato aber noch nicht. Eine Teilnahme an der WM ist Nasrawe nach der Aufnahme in den vorläufigen WM-Kader noch nicht sicher. Arnold nominierte 34 Spieler, bis zur Deadline am 1. Juni muss er noch acht streichen. Am 4. Juni steigt das finale Testspiel gegen Spanien.
Der Irak hat sich durch einen Sieg gegen Bolivien im Interkontinental-Playoff zum zweiten Mal nach 1986 für eine WM qualifiziert. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko trifft Arnolds Mannschaft in der Gruppenphase auf Frankreich, Senegal und Norwegen. Über international bekannte Spieler verfügt der Irak aktuell nicht