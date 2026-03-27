Mit Ajax, Thierry Henry und einem milliardenschwerden Besitzer: Como 1907 auf dem Weg in die Champions League

Gleichzeitig verfolgen Como und seine Besitzer einen langfristigen Ansatz, sie agieren nicht wie klassische Investoren, denen es in erster Linie darum geht, durch die Investition in einen Klub wieder möglichst viel Geld in die eigene Tasche zu erwirtschaften. Vielmehr hat man das Ziel, den Verein, die Stadt, die Bewohner und die Gegend als Ganzes voranzubringen. Während andere klassische Investoren-Vereine wie etwa RB Leipzig in Deutschland den Fußball als reinen Zweck zur Vermarkung eigener Produkte "ausschlachten", fährt Como eine nachhaltigere Vermarkungsstrategie.

Das geht so weit, dass beispielsweise jedes Neugeborene in den Comer Stadtspitälern einen Babybody vom Verein erhält. Darüber hinaus arbeitet der Klub mit 14 lokalen Bars zusammen. Dort gibt es, sollte der Verein eines seiner Pflichtspiele siegreich gestalten, eine Getränkerunde für die anwesenden Gäste spendiert. Das Ziel ist klar: Die lokale Bevölkerung soll auf die eigene Seite geholt werden und das Projekt Como mehr als Bereicherung für die Gegend, denn als Störfaktor wahrgenommen werden.

Das beinhaltet auch den Ausbau der schmucken Heimspielstätte. Das 1927 erbaute Stadio Giuseppe Sinigaglia, welches wunderschön direkt am Comer See gelegen ist und neben dem Geschehen auf dem Platz auch einen phänomenalen Ausblick auf das Wasser bietet, befindet sich derzeit noch im Besitz der Stadt Como, soll aber über kurz oder lang abgelöst und Vereinseigentum umgewandelt werden. Schon nach dem Aufstieg im Sommer 2024 mussten notwendige Renovierungsarbeiten an der fast 100 Jahre alten Arena vorgenommen werden, für die Zukunft sind weitere Ausbauten, etwa die Erhöhung der nur rund 13.600 Zuschauer fassenden Gesamtkapazität, geplant.

Als Vorbild für weitere Umbauarbeiten wird sich das Disneyland genommen. Die Stadt, die Region und der Verein sollen nach Vision der Eigentümer als Einheit vermarktet werden. Das Ziel ist ein Park am See mit modernem Stadion und Unterhaltungsmöglichkeiten, auch abseits des Spielbetriebs. "Was für Disney der Themenpark ist, sind bei uns der Fußballverein und das Spieltagserlebnis. Wir haben das Glück, an einem Ort zu sein, an dem die Stadt selbst eine Marke ist: Der Comer See ist eine globale Marke. Es wäre töricht, diese Chance nicht zu nutzen – den Fußball in das Ökosystem zu integrieren, nicht als Kernstück, sondern als Schlüsselelement", erklärte Klubpräsident und Sent-CEO Mirwan Suwarso gegenüber dem italienischen Portal Calcio e Finanza.

Nach dem Vorbild von Disney soll Como 1907 also nicht bloß ein neureicher Fußballverein sein, sondern ein umfassendes und finanziell nachhaltiges Entertainment-Projekt – mit der Tourismusregion Comer See als übergeordneter Master Brand. Ziel ist es, Fußball, Marketing, Merchandising und die Region zu verbinden, Promis anzuziehen und den Verein als globale Marke mit Erlebnischarakter zu etablieren.

Spannend ist das deshalb, weil die Gegensätze nicht größer sein könnte. Auf der einen Seite der "traditionelle Charakter " mit idyllischem Kleinstädtchen samt perfekter Lage an einem See, auf der anderen Seite die großen, globalen Ambitionen der Eigentümer.