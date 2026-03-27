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Como 1907 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Christian Guinin

Mit Ajax, Thierry Henry und einem milliardenschwerden Besitzer: Como 1907 auf dem Weg in die Champions League

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Cesc Fàbregas

Como mischt die Serie A auf. Der rasante Aufstieg mag auf den ersten Blick ein klassisches "Fußball-Märchen" sein, dahinter stecken jedoch eine kalkulierte Strategie, ein Haufen Geld - und überraschend viel Nachhaltigkeit.

Wer schon einmal in Como am gleichnamigen See gewesen ist, der wird das rund 80.000 Einwohner große Städtchen eher mit dem malerischen Landschaftsmix aus alpinen Bergen und mediterranem Flair sowie den bunten Häusern, Kirchen, grünen Hügeln und Palmen, als mit hochklassigem Fußball in Verbindung bringen.

Tatsächlich ist der Ort einerseits als Magnet für Touristen aus aller Welt bekannt, andererseits erfreut sich der See rund 80 Kilometer nördlich von Mailand auch bei der Hollywoodprominenz äußerst großer Beliebtheit. George Clooney, Brad Pitt oder auch Julia Roberts sollen hier Ferienhäuser haben, darüber hinaus diente die Gegend bereits als Kulisse für namhafte Blockbuster - etwa der zweiten Episode von Star Wars oder James Bond: Casino Royale.

In gewisser Weise spiegelt sich dieser "Glamour-Faktor" auch in der Außendarstellung von Como 1907 wider. Bei Heimspielen erspäht man auf den Tribünen immer wieder Hollywood-Größen wie Keira Knightley, Michael Fassbender, Hugh Grant, Andrew Garfield oder Adrien Brody, vor allem seit dem Aufstieg in die Serie A ist der Andrang spürbar gewachsen. Ein ehemaliger Mitarbeiter bestätigte gegenüber der Gazzetta dello Sport gar, dass der Klub Prominente zu All-inclusive-Wochenenden samt Stadionbesuchen einlade, um die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu steigern sowie den Tourismus in der Stadt insgesamt zu fördern.

  • Como 1907Getty Images

    Dass Como einen solchen Status erlangt hat, ist in erster Linie den beiden Brüdern Robert Budi Hartono und dem erst vergangene Woche verstorbenen Michael Bambang Hartono zu verdanken.Die indonesischen Unternehmer übernahmen den Klub im Jahr 2019 über eine ihrer Holdings für rund 350.000 Euro und bereiteten ihm Stück für Stück den Weg in den Weltfußball. Schließlich war Como keineswegs schon immer ein Standort, an dem man von der Champions League zu träumen wagte.

    In den 1980er-Jahren spielte man fünf Jahre in Folge in der Serie A, war seitdem aber abgesehen von der Saison 2003/04 nur zweit- oder drittklassig. Nach dem letztmaligen Serie-A-Abstieg 2004 musste der Verein Konkurs anmelden, infolge der zweiten Pleite 2016 wurde Como versteigert. Zunächst erwarb Akosua Puni Essien, die Ehefrau des ghanaischen Nationalspielers Michael Essien, den Klub für 237.000 Euro, musste ihn im Zuge erneuter Liquiditätsprobleme dann aber schnell wieder verkaufen.

    Schließlich schlugen die Hartono-Brüder zu, die mit ihrer Unterhaltungsagentur Sent Entertainment Limited einstiegen und dank ihres geschätzten Vermögens von mehr als 40 Milliarden US-Dollar jedwede finanziellen Probleme von Como beiseiteräumten. Nach der Übernahme tilgten die Hartonos die Schulden des damaligen Viertligisten und führten ihn zurück in die Serie A, wo sie heute zu den reichsten Inhabern der Liga gehören.

    Seitdem ging es nicht nur sportlich stetig bergauf, auch abseits des Platzes hat sich einiges getan. Der englische Ex-Nationalspieler Dennis Wise wurde 2021 als Geschäftsführer eingestellt und erhielt bis zu seinem Aus im Jahr 2024 weitestgehend freie Hand, den Klub umzugestalten und ein wettbewerbsfähiges Team auf die Beine zu stellen.

    Durch die Kontakte der Hartono Brüder wurde zur Saison 2024/25 mit Uber ein globaler Big Player als Hauptsponsor ins Boot geholt - das erste Engagement des US-Unternehmens im italienischen Sport. Im Januar 2025 ging der Verein eine strategische Partnerschaft mit Ajax Amsterdam ein, bereits zuvor wurden mit Cesc Fabregas und Thierry Henry zwei Legenden für die eigene Sache gewonnen. Letzterer fungiert als reiner Anteilseigner Comos, während Fabregas zunächst eine Saison lang als Spieler, dann als Co-Trainer und seit 2024 als Chefcoach für den Verein aktiv ist.

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    Como 1907: Disneyland als Vorbild

    Gleichzeitig verfolgen Como und seine Besitzer einen langfristigen Ansatz, sie agieren nicht wie klassische Investoren, denen es in erster Linie darum geht, durch die Investition in einen Klub wieder möglichst viel Geld in die eigene Tasche zu erwirtschaften. Vielmehr hat man das Ziel, den Verein, die Stadt, die Bewohner und die Gegend als Ganzes voranzubringen. Während andere klassische Investoren-Vereine wie etwa RB Leipzig in Deutschland den Fußball als reinen Zweck zur Vermarkung eigener Produkte "ausschlachten", fährt Como eine nachhaltigere Vermarkungsstrategie.

    Das geht so weit, dass beispielsweise jedes Neugeborene in den Comer Stadtspitälern einen Babybody vom Verein erhält. Darüber hinaus arbeitet der Klub mit 14 lokalen Bars zusammen. Dort gibt es, sollte der Verein eines seiner Pflichtspiele siegreich gestalten, eine Getränkerunde für die anwesenden Gäste spendiert. Das Ziel ist klar: Die lokale Bevölkerung soll auf die eigene Seite geholt werden und das Projekt Como mehr als Bereicherung für die Gegend, denn als Störfaktor wahrgenommen werden.

    Das beinhaltet auch den Ausbau der schmucken Heimspielstätte. Das 1927 erbaute Stadio Giuseppe Sinigaglia, welches wunderschön direkt am Comer See gelegen ist und neben dem Geschehen auf dem Platz auch einen phänomenalen Ausblick auf das Wasser bietet, befindet sich derzeit noch im Besitz der Stadt Como, soll aber über kurz oder lang abgelöst und Vereinseigentum umgewandelt werden. Schon nach dem Aufstieg im Sommer 2024 mussten notwendige Renovierungsarbeiten an der fast 100 Jahre alten Arena vorgenommen werden, für die Zukunft sind weitere Ausbauten, etwa die Erhöhung der nur rund 13.600 Zuschauer fassenden Gesamtkapazität, geplant.

    Als Vorbild für weitere Umbauarbeiten wird sich das Disneyland genommen. Die Stadt, die Region und der Verein sollen nach Vision der Eigentümer als Einheit vermarktet werden. Das Ziel ist ein Park am See mit modernem Stadion und Unterhaltungsmöglichkeiten, auch abseits des Spielbetriebs. "Was für Disney der Themenpark ist, sind bei uns der Fußballverein und das Spieltagserlebnis. Wir haben das Glück, an einem Ort zu sein, an dem die Stadt selbst eine Marke ist: Der Comer See ist eine globale Marke. Es wäre töricht, diese Chance nicht zu nutzen – den Fußball in das Ökosystem zu integrieren, nicht als Kernstück, sondern als Schlüsselelement", erklärte Klubpräsident und Sent-CEO Mirwan Suwarso gegenüber dem italienischen Portal Calcio e Finanza.

    Nach dem Vorbild von Disney soll Como 1907 also nicht bloß ein neureicher Fußballverein sein, sondern ein umfassendes und finanziell nachhaltiges Entertainment-Projekt – mit der Tourismusregion Comer See als übergeordneter Master Brand. Ziel ist es, Fußball, Marketing, Merchandising und die Region zu verbinden, Promis anzuziehen und den Verein als globale Marke mit Erlebnischarakter zu etablieren.

    Spannend ist das deshalb, weil die Gegensätze nicht größer sein könnte. Auf der einen Seite der "traditionelle Charakter " mit idyllischem Kleinstädtchen samt perfekter Lage an einem See, auf der anderen Seite die großen, globalen Ambitionen der Eigentümer.

  • Bei Como 1907 spielen zwei Italiener

    Dass es dabei auch durchaus Potenzial zur Entfremdung gibt, steht außer Frage. Mit einem klassischen Verein aus einer italienischen Kleinstadt hat Como nicht (mehr) viel zu tun. Die Hauptsprache auf den Social-Media-Profilen ist Englisch und auch diverse Treffen mit Clubverantwortlichen und Funktionären saudi-arabischer Vereine sorgten in der Vergangenheit für Verwirrung bei Teilen den Fans.

    Aus sportlicher Sicht kommt hinzu, dass Como bisher kaum etwas für den Fußball in der Region gemacht hat. Kein einziger Spieler stammt aus der eigenen Jugend, überhaupt stehen mit Ersatzkeeper Mauro Vigorito und Edoardo Goldaniga gerade einmal zwei Italiener im Kader.

    Eine Statistik des Corriere dello Sport zeigt, dass in der laufenden Saison für genau eine Minute ein italienischer Spieler für die Mannschaft von Trainer Fabregas auf dem Platz stand: Verteidiger Goldaniga durfte beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Fiorentina im September als Einwechselspieler in der Schlussphase für 60 Sekunden ran. Kein anderer Klub setzte so selten und so wenige Spieler aus dem eigenen Land ein - auf dem vorletzten Platz, was Einsatzminuten italienischer Akteure angeht, liegt Tabellen-Schlusslicht Hellas Verona mit 4137 Minuten.

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