Beim BVB konnte Niklas Süle die hohen Erwartungen an ihn nie ganz erfüllen. Im Gegenteil: Dortmund ließ sich das Engagement des Innenverteidigers offenbar richtig viel kosten.
Millionengrab Niklas Süle: So viel soll der Verteidiger den BVB gekostet haben
Einer Rechnung der Ruhr Nachrichten zufolge, zahlten die Schwarzgelben in den knapp vier Jahren, die Süle seit seinem Wechsel im Sommer 2021 im BVB-Dress unter Vertrag stand, knappe 60 Millionen Euro.
Diese setzen sich aus einem Handgeld von rund zehn Millionen Euro, einem jährlichen Salär von zwölf Millionen Euro und weiteren Prämienzahlungen zusammen. Bemerkenswert, denn der BVB musste für den heute 30-Jährigen keine eine Ablöse zahlen, schließlich kam dieser nach seinem Vertragsende bei den Bayern ohne Ablöse nach Dortmund.
Niklas Süle verlässt den BVB im Sommer
Insgesamt absolvierte Süle 108 Einsätze (drei Tore, fünf Assists) für die Schwarzgelben. Vergangene Woche wurde bekannt, dass sein auslaufender Vertrag beim BVB nicht verlängert werden wird.
Im Abschiedspost der Dortmunder bei Social Media hieß es: "Auch wenn bis zum Abschied noch neun gemeinsame Partien zu spielen sind, die wir zusammen so erfolgreich wie möglich gestalten wollen, sagen wir jetzt schon einmal DANKE für schöne Momente und Deinen Einsatz im schwarzgelben Trikot, Niki!"
Diese Verträge laufen beim BVB 2026 aus
- Niklas Süle, Abwehr, 30 Jahre
- Salih Özcan, Mittelfeld, 27 Jahre
- Julian Brandt, Mittelfeld, 29 Jahre