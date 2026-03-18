Millionengrab Niklas Süle: So viel soll der Verteidiger den BVB gekostet haben

Einer Rechnung der Ruhr Nachrichten zufolge, zahlten die Schwarzgelben in den knapp vier Jahren, die Süle seit seinem Wechsel im Sommer 2021 im BVB-Dress unter Vertrag stand, knappe 60 Millionen Euro.

Diese setzen sich aus einem Handgeld von rund zehn Millionen Euro, einem jährlichen Salär von zwölf Millionen Euro und weiteren Prämienzahlungen zusammen. Bemerkenswert, denn der BVB musste für den heute 30-Jährigen keine eine Ablöse zahlen, schließlich kam dieser nach seinem Vertragsende bei den Bayern ohne Ablöse nach Dortmund.