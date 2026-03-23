Millionen-Ablöse und ein drohendes Problem: BVB hat Nachfolger für Sebastian Kehl schon gefunden

Der 40-Jährige, einst ein solider Mittelfeldspieler mit immerhin 97 Zweitliga-Einsätzen, der sogar mal dem BVB-Idol Marco Reus bei LR Ahlen ein Tor auflegte, hat zuletzt schon skizziert, wie es für ihn bei einem Bundesliga-Giganten laufen könnte - nämlich deutlich komplizierter als bisher. "Je größer, je traditionsreicher der Verein ist, je mehr Leute Einfluss nehmen, desto schwieriger wird es natürlich, einen Kaderplan aus einem Guss zu machen", sagte er der Zeitung Die Rheinpfalz.

In Elversberg, da sei doch vieles recht beschaulich. "Vielleicht haben wir hier eine Plattform, wo der Druck von außen noch etwas überschaubarer ist und nicht nach großen Namen gerufen wird", betonte Book. "Wir können alle Dinge nach inhaltlichen Gesichtspunkten entscheiden."

Das wird sich beim BVB, der einen Umbruch vor sich hat, gewaltig ändern. Die Borussia suchte einen Planer und Gestalter hierarchisch unterhalb von Ricken. Einen, der quasi sofort Einfluss auf die kommende Saison nehmen kann: Erste Aufgabe ist nun die zähe Verhandlung über eine Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck. Den Abschied von Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan hat der BVB bereits verkündet, die Verträge von Karim Adeyemi, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini laufen - wie der von Schlotterbeck - 2027 aus.

Für Book, geboren im 45 km entfernten Beckum und damit im BVB-Einzugsbereich, ist es ein gewaltiger Sprung, aber andere, zumindest etwas kleinere hat er zuletzt abgelehnt. Sowohl bei Borussia Mönchengladbach als auch bei Schalke 04 soll er weit oben auf der Liste gestanden haben. Stattdessen verlängerte er im Oktober 2025 seinen Vertrag in Elversberg. Nun geht es frühzeitig nach Dortmund, der "ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen" sei.