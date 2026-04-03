Der frühere Bundesliga-Profi Neven Subotic sprach sehr offen über seine finanzielle Situation und machte dabei ein ehrliches Eingeständnis: "Tatsächlich ist mein Vermögen bald aufgebraucht, ja", sagte der Ex-BVB-Star im Gespräch mit der Sport Bild. Ursache dafür ist sein besonderes Engagement mit seiner Stiftung "well:fair".
"Mein Vermögen ist bald aufgebraucht": Überraschende Beichte von ehemaligem Star des BVB
"Ich habe rund vier Millionen Euro gespendet und arbeite ehrenamtlich. Ich habe 14 Jahre Profifußball gespielt, aber meine Gehälter waren brutto", erklärte der 37-Jährige weiter. "Und so viele herausragende Jahre mit einem Millionengehalt hatte ich nicht. Das war eine Zeit lang beim BVB. Mein Geld ist endlich. Deshalb sind Firmenpartnerschaften so wichtig: Sie helfen, mit mir die Stiftungskosten und damit das Fundament zu tragen."
Subotic gründete die Organisation bereits 2012, noch während seiner aktiven Zeit bei Borussia Dortmund. Mit dem Ziel, die Versorgung von Menschen in Ostafrika zu verbessern. "Bis heute haben wir unter anderem 439.255 Menschen Zugang zu Trinkwasser ermöglicht", sagte er und fügte hinzu, dass diese Zahl bis 2030 auf eine Million steigen soll.
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Subotic will Bier mit Klopp trinken
Der jährliche Umsatz der Stiftung stieg von rund 76.000 Euro im Gründungsjahr auf knapp fünf Millionen Euro. "Uns wird mehr zugetraut und anvertraut, es gibt Firmenpartnerschaften, ein Botschafterprogramm. Dadurch können wir mehr bewirken und unser 100-Prozent-Versprechen weiter halten", erklärte Subotic. Damit meint er, dass jeder gespendete Euro vollständig dort ankommt, wo er wirken soll.
Zudem verriet der einstige Innenverteidiger, mit wem er gerne mal ein Bier trinken gehen würde. "Ich durfte in den letzten Jahren beeindruckende Menschen kennenlernen. Es ist gigantisch, was sie erreicht haben. Aber sie ausfragen? Ich lese lieber Interviews mit ihnen. Über ein Bier mit Jürgen Klopp würde ich mich richtig freuen. Er hat mein Leben geprägt, aber wir hatten nie mal einen ruhigen Moment miteinander. Er hatte 30 Spieler, um die er sich kümmern musste. Jetzt noch einmal gemeinsam zu reflektieren und seinen Input zu bekommen, das wäre schön."
Subotic wurde Doublesieger mit dem BVB
Subotic hatte seine Karriere 2021 beendet, stand zuletzt beim österreichischen SCR Altach unter Vertrag und feierte mit Dortmund große Erfolge: 2011 und 2012 wurde er deutscher Meister, zudem gewann er 2012 und 2017 den DFB-Pokal.
Für den BVB riss er einst 263 Pflichtspiele ab. In diesen gelangen ihm 18 Tore und fünf Vorlagen.
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Neven Subotic: Leistungsdaten beim BVB
- Pflichtspiele: 263
- Tore: 18
- Vorlagen: 5
- Gelbe Karten: 40
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.