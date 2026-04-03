"Mein Vermögen ist bald aufgebraucht": Überraschende Beichte von ehemaligem Star des BVB

"Ich habe rund vier Millionen Euro gespendet und arbeite ehrenamtlich. Ich habe 14 Jahre Profifußball gespielt, aber meine Gehälter waren brutto", erklärte der 37-Jährige weiter. "Und so viele herausragende Jahre mit einem Millionengehalt hatte ich nicht. Das war eine Zeit lang beim BVB. Mein Geld ist endlich. Deshalb sind Firmenpartnerschaften so wichtig: Sie helfen, mit mir die Stiftungskosten und damit das Fundament zu tragen."

Subotic gründete die Organisation bereits 2012, noch während seiner aktiven Zeit bei Borussia Dortmund. Mit dem Ziel, die Versorgung von Menschen in Ostafrika zu verbessern. "Bis heute haben wir unter anderem 439.255 Menschen Zugang zu Trinkwasser ermöglicht", sagte er und fügte hinzu, dass diese Zahl bis 2030 auf eine Million steigen soll.