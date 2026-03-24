Mehr Bayern-DNA für den DFB: Julian Nagelsmann holt ehemaligen Kompany-Assistenten

Der 32-Jährige arbeitet beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht als Performance Director. Zuvor war er unter Vincent Kompany für den FC Bayern München und den englischen Premier-League-Klub FC Burnley tätig. Seine Karriere hatte Greers 2012 bei Lommel United als Konditionstrainer begonnen.

Den Klub verließ er 2016. 2017 unterschrieb er als Videoanalyst, Konditions- und Fitnesstrainer in Anderlecht, wo er 2019 Kompany kennenlernte. Der heutige Bayern-Coach arbeitete bis 2020 als Spielertrainer, bevor er in Vollzeit an die Seitenlinie wechselte. Greers begleitet Kompany auf seinen Stationen in Burnley und München, verließ den deutschen Rekordmeister aber im vergangenen Oktober. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Freitag (20:45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz. Drei Tage später folgt der zweite Test des Länderspielfensters gegen Ghana in Stuttgart (20:45 Uhr).







